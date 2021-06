» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 04/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Axion energy dará a las ambulancias del SAME el combustible para todo el año













El intendente abella agradeció la donación.





Agustín agraz dialogó con los medios.





"Siempre nos hace sentir acompañados y cuando tenemos una urgencia", expresó Acciardi sobre la empresa Axion.

Fue anunciado ayer por el vicepresidente de Asuntos Corporativos, Agustín Agraz, y el intendente Sebastián Abella. La donación permite redestinar recursos del presupuesto de Salud a la lucha contra el COVID. El sector privado continúa jugando un rol importante en la emergencia sanitaria. Este jueves Axion energy anunció la donación de combustible a toda la flota de ambulancias del SAME por un año, lo que permite al Municipio redestinar los recursos ahorrados a la lucha contra la pandemia. Agustín Agraz, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Axion energy, recibió en la estación de servicio de Mitre y San Martín a las autoridades municipales, encabezadas por el intendente Sebastián Abella. Allí el ejecutivo diálogo con enfermeros del SAME que realizaron la primera recarga de combustible, destacó la labor "en la primera línea de batalla" que realizan a diario y renovó el compromiso de Axion energy con la comunidad. "Axion energy es Campana y es una obligación estar cerca", expresó Agraz. "Hace nueve años que existe Axion enegy y antes estuvo por muchas década Esso, y el compromiso fue siempre el mismo". Este es el segundo año consecutivo en que la empresa propietaria de la refinería Campana dona combustible para la flota de las ambulancias del SAME, un servicio que depende de la Secretaría de Salud y se ha constituido en una herramienta clave para afrontar la accidentología, la prehospitalización y la asistencia de pacientes COVID positivo. "Lo mejor que podemos hacer para contribuir a la ciudad es seguir invirtiendo, generando trabajo y estando cerca de la gente, que es lo más importante", manifestó Agraz. La compañía está colaborando también en otras iniciativas vinculadas a la optimización de las capacidades del Hospital San José. Por eso Abella ayer señaló que la donación de combustibles es solo "una partecita" de la contribución de Axion energy a la ciudad. "Hoy es el combustible, pero son permanentes las ayudas que hace a las instituciones de la ciudad y al Municipio", resaltó el jefe comunal. Y agregó: "Nos sentimos muy acompañados". En 2020 SAME atendió entre 20 y 25 demandas diarias y para este 2021 tiene previsto concretar 6.500 salidas. Eso significa miles de litros en combustibles, que por segundo año consecutivo correrán por cuenta de Axion energy, permitiendo a la cartera de salud redirigir esos fondos. "Obviamente es un alivio y nos permite no sacar del gasto presupuestario de Salud todo lo que requiere el gasto de combustibles", resaltó Cecilia Acciardi, responsable del área, quien recordó que durante la pandemia "los requerimientos de medicación, de recursos humanos y de enfermería han sobrepasado cualquier planificación previa". Además, la funcionaria local indicó que la empresa "también nos permitió tener la Sala de Rayos dentro de la Guardia del Hospital, que en esta situación de COVID genera mucha comodidad y menos contaminación de espacios". "Siempre nos hace sentir acompañados y cuando tenemos una urgencia sabemos que podemos llamar porque siempre tenemos respuesta", aseguró Acciardi.

Agustín Agraz, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Axion energy, recibió en la estación de servicio de Mitre y San Martín a las autoridades municipales, encabezadas por el intendente Abella.





Las ambulancias del same cargarán por segundo año consecutivo el combustible donado por Axion.



Axion energy dará a las ambulancias del SAME el combustible para todo el año

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar