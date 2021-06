» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 04/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Ayer sesiónó el HCD







Se aprobó el listado de Mayores Contribuyentes y el PJ - Frente de Todos dejó 4 lugares vacantes. Hubo polémica con el Consejo de Género y Violencia Familiar, con dos Proyectos de Ordenanza relacionados con la información pública y las audiencias públicas. En Sesión Especial, ayer se aprobó por unanimidad la lista de mayores contribuyentes enviada por el Departamento Ejecutivo para el periodo legislativo 2020 y 2021, como así las remitidas por los bloques políticos del HCD. El mecanismo, de hecho una formalidad administrativa anual, supone un Mayor Contribuyente por concejal, y otros tantos suplentes. Lo singular del caso es que en esta oportunidad el bloque PJ - Frente de Todos, sólo presentó 3 vecinos postulantes cuando les corresponde 7, sino que además no presentaron suplentes. Sin solución de continuidad, inició la Sesión Ordinaria. Ya la bandera argentina había sido izada a media asta por el fallecimiento de Oscar Echart, quien fuera concejal por el Justicialismo, funcionario del Ejecutivo en la administración Jorge Varela y funcionario provincial cuando éste fuera Ministro del ex gobernador Felipe Solá. En el momento de los homenajes, todos los bloques expresaron su lamento en palabras de Oscar Trujillo (PJ - Frente de Todos); Luis Gómez (Juntos por el Cambio) y Norberto Bonola (UV Calixto Dellepiane). Entre los 13 proyectos aprobados en el recinto, se dio luz verde a una resolución impulsada por el bloque Juntos por el Cambio, solicitando a la ministra de Salud de la Nación, que incluya en el Plan de Vacunación contra el Covid-19 a los Bomberos Voluntarios.

En el sexto aniversario del Ni Una Menos, Marina Casaretto hizo uso de una banca. En el inicio de la sesión, una correspondencia recibida de Hermanadxs - Espacios de Géneros, "solicitando se convoque al Consejo de Género y Violencia Familiar y a organizaciones civiles para interactuar y escuchar propuestas surgidas desde el movimiento de mujeres y diversidades de la ciudad", desató una polémica, incluyendo a la Presidenta Marina Casaretto quien bajó a la banca para presentar su posición sobre el tema. En resumidas cuentas, se puede decir que dicho consejo no se ha convocado en este año, en función de que no ha tenido tema a tratar. Finalmente, en la misma sesión, la concejal Soledad Calle (PJ - Frente de todos) solicitó que un proyecto ingresado durante la sesión sobre la Higiene Menstrual, sea tratado en dicho espacio conformado sólo por concejalas. Otro momento de debate, tuvo lugar alrededor del pedido de Tratamiento sobre Tablas de Axel Cantlon (UV Calixto Dellepiane), sobre unProyecto de Ordenanza referido al acceso de la información pública sobre los actos Administrativos del Ejecutivo, que no acompañado por el bloque oficialista y pasó a Comisión. Finalmente, el último debate, fue alrededor de una moción de la presidenta del Bloque PJ - Frente Todos, Soledad Calle, quien solicitó se fije fecha de tratamiento para un Proyecto de Decreto que propone se incorpore al Reglamento del HCD la convocatoria a Audiencia Pública en casos específicos, en clara referencia al desarrollo inmobiliario denominado "Cardales Chico". Calle fue más allá aún, y en su fundamentación adelantó que el Consejo Urbano Ambiental (CUA) será convocado próximamente para evaluar un cambio de zonificación sobre la Av. Hipólito Yrigoyen; y un eventual cambio zonificación en un sector de la Ruta 4, limítrofe con la Av. Libertador San Martín, para habilitar frentes comerciales. Siguiendo los protocolos vigentes por la pandemia, ambas sesiones se transmitieron en vivo por Youtube. La próxima será el jueves 17 con horario a confirmar, dependiendo de las restricciones.

En el recinto, tuvieron lugar tanto la sesión especial como la ordinaria.





Los concejales aprobaron los listados de mayores contribuyentes.



VIDEO En minutos seguí en vivo la Sesión Especial y la Sesión Ordinaria del día 3 de junio https://t.co/JNvz3iIHaK — HCD Campana (@HCDCampana) June 3, 2021 La Presidencia de este Cuerpo expresa sus condolencias a la familia de Salvador Oscar Etchart, quien se desempeñó como Concejal de este Honorable Concejo Deliberante. pic.twitter.com/lqDgWYOKIE — HCD Campana (@HCDCampana) June 3, 2021

