Falleció Oscar Etchart

Oscar Etchart Q.E.P.D.

Tenía 68 años y se encontraba internado tras haber contraído coronavirus. Fue concejal y funcionario municipal, asesor en la Cámara de Diputados provincial y Secretario Privado en el Ministerio de Desarrollo Humano. Pero, sobre todo, un referente del peronismo local que trabajó muy cerca de Jorge Varela. La política local y, particularmente, el peronismo campanense perdió a otro de sus grandes referentes de los últimos años: ayer falleció Salvador Oscar Etchart. Tenía 68 años y llevaba días internado en la Clínica Delta después de haber contraído coronavirus (su hijo Federico también está atravesando complicaciones propias de la enfermedad). La trayectoria política del "Loco" en cargos públicos comenzó en el año 1987 como Delegado Departamental de Zárate-Campana del exMinisterio de Acción Social de la provincia de Buenos Aires. En 1991 fue electo concejal y cumplió con su mandato hasta finales de 1995. Ese año, Jorge Rubén Varela ganaría las elecciones y el peronismo asumiría la conducción del Municipio. Entonces, Etchart (que había sido primer candidato a concejal del PJ en aquella elección) fue designado Secretario de Salud y Desarrollo Social y más tarde pasó a ocupar la Secretaría Privada de la Municipalidad de Campana. En 1999 se transformó en funcionario de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, desempeñándose como secretario de la diputada provincial Stella Maris Giroldi. Fue Secretario Relator de la Comisión de Acción Social y Asesor en la Comisiones de Previsión Social, Turismo y Deportes. Y en 2005 se convirtió en Secretario Privado del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires, acompañando la gestión de Varela al frente de esa cartera. Luego siguió acompañando al exIntendente en la Cámara de Diputados bonaerense. En cuanto a lo partidario, ha sido Secretario General del Partido Justicialista de Campana (cargo que asumió en 1985) y apoderado electoral del Frente para la Victoria (ya en el Siglo XXI). En los últimos años, ya sin actividad pública, siguió participando de los debates internos, siendo también una fuente de consulta permanente y demostrando siempre su capacidad de análisis como su particular humor. Incluso, nunca tuvo reparos en exponer sus pensamientos en diferentes entrevistas o en las columnas que escribió para La Auténtica Defensa. En septiembre pasado, en una de las últimas de su autoría publicadas en nuestro medio, escribió: "El mundo saldrá de la pandemia bastante pobre y con demasiadas carencias". Hoy, a esas palabras nos permitimos agregar: también con muchas ausencias.



DUEÑO DE UN HUMOR PARTICULAR, “EL LOCO" TAMBIÉN OFRECÍA SU CAPACIDAD DE ANÁLISIS POLÍTICO EN DIFERENTES ENTREVISTAS Y COLUMNAS DE OPINIÓN.





JUNTO A JORGE VARELA, ARRIBA DE UN HELICÓPTERO, CUANDO ERA SU SECRETARIO PRIVADO EN EL MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO DE LA PROVINCIA.

La Presidencia de este Cuerpo expresa sus condolencias a la familia de Salvador Oscar Etchart, quien se desempeñó como Concejal de este Honorable Concejo Deliberante. pic.twitter.com/lqDgWYOKIE — HCD Campana (@HCDCampana) June 3, 2021 Con mucho pesar, despedimos a Oscar Etchart, militante peronista, ex Concejal y Secretario de Desarrollo Social. Mis condolencias a familiares, amigos y compañeros.



¡Hasta siempre Loco! ✌❤ pic.twitter.com/mTtNRzOdrp — Alejo (@alejosarnaok) June 3, 2021

