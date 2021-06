» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 04/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Dolor en el peronismo local











NOTICIA RELACIONADA: Falleció Oscar Etchart Aquel peronismo que asumió la conducción de la Municipalidad de Campana en 1995 ha sufrido grandes pérdidas en los últimos años, comenzando por la muerte del propio Jorge Rubén Varela. Posteriormente, también fallecieron Pablo Garrido, Adalberto "Cholo" Tonani y Alejandro "Pocho" Sánchez, entre otros. Y últimamente, Norberto "Tito" Jendrulek y Andrea "Polaca" García. Ayer, el nombre de Oscar Etchart se sumó a esa lista. "Mil anécdotas, charlas, debates, cuentos y risas en este mundo. Sé que se van encontrando ustedes para continuarlas en el otro", escribió ayer Soledad Calle en su cuenta de Facebook en ese sentido. En tanto, desde el bloque de concejales del Frente de Todos remarcaron que la pérdida de Etchart "es un gran golpe, no solo por los múltiples e importantes roles que supo cumplir en el peronismo local y provincial, sino, fundamentalmente, por su calidad humana". Al tiempo que desde el Partido Justicialista de Campana lo destacaron como "un incansable militante de la causa Justicialista, de esos que, sin día ni horario, escuchaban atentos a los vecinos". "Cuanto dolor, no se puede creer", expresó Stella Maris Giroldi, quien lo recordó como "amigo, compañero incondicional de tu amigo Jorge". Por su parte, María Eugenia Giroldi despidió "al compañero y amigo"con "profundo dolor y tristeza". Mientras la diputada provincial Soledad Alonso también manifestó "gran dolor" al conocer la noticia. "Me quedaron tantas experiencias por compartir, tantas anécdotas por reírme. Te prometo hacer honor a cada charla que tuvimos. Siempre pensando en un proyecto que vuelva a poner al peronismo en el Ejecutivo de Campana. Te voy a extrañar", agregó en referencia a Etchart. También Alberto Armesto lo despidió a través de las redes sociales: "Se fue un amigo, un loco/cuerdo lindo, un pensador inagotable, un soñador, un peronista y bostero de ley. Voy a extrañar mucho tus audios siempre proponiendo el debate". Igualmente, la tristeza que generó su muerte excedió al peronismo. El intendente Sebastián Abella, el Honorable Concejo Deliberante, la Unión Cívica Radical (UCR), el bloque de concejales de la UV Más Campana y muchos otros referentes políticos de la ciudad también utilizaron diferentes medios para manifestar condolencias y pesar por el fallecimiento de Etchart.



OSCAR ETCHART EN LA TAPA DE "LA AUTÉNTICA DEFENSA" EN EL FESTEJO DE CUANDO JORGE VARELA GANÓ LAS ELECCIONES EN 1995.

Dolor en el peronismo local

