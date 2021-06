» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 04/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Nota póstuma:

Nunca habrá post-pandemia

Por Oscar Etchart











Oscar Etchart. QEPD NOTICIA RELACIONADA: Falleció Oscar Etchart Será apocalipsis u oportunidad Hasta hoy: - La Generación de los 60 fue quién cambió el mundo, - La de los 70 luchó por la libertad que hoy tenemos, - La de los 80 por ser muy libre se olvidó de luchar, fue solo melancólica. - La de los 90 logró hacer popular el consumismo, - En los años siguientes no solo se potenció todo sino que se fue degradando lo colectivo La conectividad de red potenció lo gregario hasta degradar la sociedad en racismos, aporofobias, sectarismos, egoísmos... Ya no se conversa: se compara y se culpa por absolutismo a quién no piensa igual. Un paradigma de rechazo que se fue formando por convivir cinco generaciones que no tienen nada en común. Esa situación nos enfermó y una sociedad enferma no tendrá dirigentes sanos. Por eso estoy convencido que solo el tiempo con recambios generacionales impondrá nuevas conductas desintoxicadas, previo expulsar lo tóxico que son sus generaciones anteriores, y comenzar la secesión (la separación) recambiando valores y reconvirtiendo la especie. Aproximadamente en 2035 estimo que ocurrirá la inevitable secesión, vía guerras civiles, acuerdos separatistas, etc. Porque la grieta no sanará jamás, porque tal como ocurrió en el pasado, los ciclos se agotan, tienen sus límites y creo estamos parados encima de uno. Quienes tienen hoy 5 a 10 años, serán quienes casi por espanto armarán la nueva normalidad con sus propios valores buscando salir de la pobreza del minimalismo. Nosotros los mayores moriremos con nuestras Hipocresías, los adultos con la grieta y los jóvenes de ahora con el ombliguismo. Disfrutemos lo cercano, que de rearmar el mundo se encargarán los que hoy son Niños. Ellos recuperarán la lucha por vivir mejor. Sabrán cómo hacerlo porque no serán consumistas, ni idealistas... Se agruparán por segmentos de intereses comunes, de forma cruel o serena, y allí renacerá la Patria o las Patrias, dentro de un mundo globalizado que se reordenara solo. El futuro no nos necesita, ya no estaremos allí para seguir conversando. Esta fue una columna que quedó pendiente de publicar, ya que al poco tiempo que la envió a nuestra redacción, su hijo Fede se enfermó y creímos no era el momento adecuado para publicarla. Hoy, quedará como un legado de un colaborador de estas páginas; siempre atento a la realidad de este mundo cambiante al que él siempre intentaba decodificar. Con mucha tristeza despedimos al amigo. Extrañaremos sus reflexiones, sobre todo aquellas que seguramente quedaron pendientes de decir. Nuestras condolencias a sus amigos y familiares. LA DIRECCIÓN DE LA AUTÉNTICA DEFENSA

