» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 04/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Escritores en Tiempos de Pandemia:

Campana Amanecer Literario Presenta a Victoriana Gajardo

Por Stella Maris González Chuquel







En este año del 26º Aniversario de Campana Amanecer Literario, continuamos con nuestras notas relacionadas con la creatividad de nuestros escritores en tiempos de pandemia. En este caso nos encontramos con Victoriana Gajardo, a quien le preguntamos lo siguiente: -¿Cómo fue llegar el primer día a CAL? -Fue en el mes de marzo del año 2019. Debo decir que llegué con mucha curiosidad, ya que no sabía quienes integraban la institución y también con mucha expectativa, con el temor clásico de quien llega por primera vez y no sabe si gozará de aceptación y si va a poder cumplir con las exigencias que deba afrontar. Pero ya presentada me di cuenta que estaba rodeada de personas cálidas, prestas a ayudar, a transmitir experiencias. Desde ese mismo momento sentí un estado de pertenencia, de aceptación que me llevó a disfrutar de cada encuentro. -¿Que cambió en usted luego de asistir a CAL? -Si bien, al momento de ingresar a C.A.L., ya producía textos poéticos y narrativos, el estar en contacto con escritoras y escritores de tanto prestigio, galardonados nacional e internacionalmente, me enriqueció, me aportó nuevas herramientas y sobre todo me obligó a mirar mi trabajo literario desde otra perspectiva. Participar de los talleres semanales, reunidos con esta nueva familia, fue una experiencia maravillosa, que lamentablemente la Pandemia y las restricciones que trajo, impidieron mantener de manera presencial. -¿Cómo nació la inquietud de editar su primer libro? -Siempre pensé que mantener lo que escribía solo para mí o los que me rodeaban, representaba una actitud egoísta, que es casi como una obligación dar a conocer las obras propias. Por supuesto que no es sencillo. La primera vez que lo intenté, publiqué una novela ("Amor al sur") que sufrió las consecuencias lógicas de ser producto de una escritora novel. Pero ya en C.A.L. fui motivada y entusiasmada de tal manera que me propuse publicar lo antes posible, poniendo manos a la obra para elaborar el material necesario. -¿Cómo se decidió a publicar en medio de la pandemia? -Cuando las primeras cuarentenas iniciaron y se prolongaron, me di cuenta que todo lo que tenía planificado y ya en marcha se vería afectado. Sobre todo la presentación de mi obra, ya que las reuniones presenciales estaban totalmente vedadas. Luego me dije que lo que sucedía no iba a impedir que diera a luz a mis libros. Apoyada por mi esposo que tomó en sus manos la parte técnica, decidí presentar mis obras de manera virtual, mediante videos, con la ventaja de poder llegar un mismo día a muchas personas, en muchos países. -¿Cómo transita este tiempo en la faz personal y creativa? -En la faz personal respetando todas las medidas para evitar un contagio, dando clases virtuales en colegios secundarios y esperando el momento en que pueda viajar para visitar a mi familia, a la que no veo desde febrero de 2020. -En la faz creativa, este período de aislamiento me permitió compilar mis cuentos y poemas, los que ya tenía escritos y otros nuevos, que florecieron en dos libros, un poemario "Latidos de poetisa" que fue presentado el 12/1/21 y uno de cuentos "Tardes de lluvia en París y otros cuentos" presentado el 30/4/21, ambos han sido editados por Editorial Tres más Uno, que dirige el escritor Eduardo Monte Jopia y contaron con la colaboración en los videos de integrantes de CAL, que se prestaron generosamente. -¿Cómo ha sido darse a conocer por Internet? -En mayo del año pasado y ante la imposibilidad de poder compartir momentos de poesía con otros escritores busqué algún medio para difundir mis poemas. Entonces pensé en la plataforma YouTube, que permite subir videos propios, teniendo en cuenta que además permite que se vean en todo el mundo. Primero habilité un canal al que llamé V G Channel y a él subí (y lo sigo haciendo) videos poemas y videos efemérides. Además, por dicho canal hice las presentaciones virtuales de mis dos últimos libros. Se puede acceder al canal entrando a YouTube y colocando en el buscador mi nombre, Victoriana Gajardo. -¿Queda algún proyecto pendiente? -Actualmente estoy escribiendo una novela que seguramente estará lista para fin de año. -Con el transcurrir de estos meses distintos, complicados, la creatividad se ha volcado a generar nuevos recursos para dar a conocer lo que tanto nos gusta, nuestros trabajos literarios. A través de nuevas tecnologías, la incursión en las redes, el caso de nuestra querida Vicky, así lo demuestra.





Portada de “Tardes de lluvia en París y otros cuentos"





VICTORIANA GAJARDO NO DESESPERES (Alentando a seguir) Volverá el viento a ser viento

volverá el azul a ser azul

correremos de la mano nuevamente

la luz tendrá cuerpo

y será nuestro Dios. Hoy te contemplo

lejana, moribunda, sin consuelo,

escondida en un templo perdido

llorando las penas de antaño,

rogando que todo regrese

que todo sea nuevo. No desesperes,

la idea de futuro no ha muerto

la leyenda aún perdura

la idea está despierta

esperando que seas.

Escritores en Tiempos de Pandemia:

Campana Amanecer Literario Presenta a Victoriana Gajardo

Por Stella Maris González Chuquel

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar