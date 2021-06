Efemérides del día de la fecha, 4 de Junio

DÍA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS INOCENTES DE AGRESIÓN

Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante el período extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, a través de la Resolución ES 7/8 en el año 1982, en este día se reconoce la realidad de los niños víctimas de las guerras y los conflictos armados a la vez que la ONU reafirma su compromiso por proteger los Derechos del Niño: "La triste realidad es que en las guerras y los conflictos armados son los niños, los miembros más vulnerables de la sociedad, los que más sufren las consecuencias". Según los datos del informe "Para la Guerra sobre los Niños 2020", de "Save the Children", aproximadamente 415 millones de niños viven en zonas conflictivas, es decir, 1 de cada 6 chicos del mundo.

SE REALIZA EL CONCIERTO "ONE LOVE MANCHESTER"

En el año 2017, el marco del "Dangerous Woman Tour", la cantante estadounidense Ariana Grande se presentó en el Manchester Arena. Al finalizar el concierto se produjo un atentado terrorista que terminó con la vida de 22 personas y dejó cientos de heridos. Tras cancelar los siguientes shows, Grande retornó a Manchester, dos semanas después del atentado, para realizar un concierto a beneficio de las víctimas: "Regresaré a la increíble y valiente ciudad de Manchester para conectar y pasar un rato con mis fans, además de realizar un concierto benéfico para honrar y recaudar dinero para las víctimas y sus familiares".

El recital "One Love Manchester" se llevó a cabo en Emirates Old Trafford y contó con la presencia de importantes figuras de la música como Miley Cyrus, Pharrell Williams, "Coldplay", Liam Gallagher, Katy Perry, Justin Bieber, "The Black Eyed Peas", "Little Mix", Robbie Williams y Niall Horan. Las canciones que interpretaron los artistas fueron "Angels", "Happy", "Slow hands", "Be alright", "One last time", "Where is the love?", "Roar", "Love Yourself", "Viva la Vida" y "Wall of glass", entre otras: "Quiero darles las gracias desde el fondo de mi corazón por estar aquí. Los quiero mucho. La clase de amor y unidad que estamos mostrando esta noche es la medicina que el mundo realmente necesita en este momento" manifestó Grande.

SE LANZA "BORN IN THE U.S.A."

Un día como hoy en el año 1984, Bruce Springsteen lanzaba su séptimo álbum "Born in the U.S.A." Producido por el cantante estadounidense junto a Jon Landau y Steve Van Zandt e integrado por canciones compuestas por el artista, el disco fue uno de los discos más importantes del año 1985: "El álbum más exitoso de mi carrera. Cambió mi vida, me aportó mi público más numeroso, me obligó a pensar muy en serio en el modo en que presentaba mi música y me situó fugazmente en el centro del universo pop". Entre las canciones se encuentran "Glory days", "Cover me", "I´m goin´ down" y "Dancing in the Dark".