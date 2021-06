» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 04/jun/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Lo que debe saber si su hijo/a/e quiere usar lentes de contacto

Por Dra. Elisabeth Aliendro Alcat











Elisabeth Aliendro Alcat

Hoy en día, los anteojos pueden ser muy bonitos. Aun así, puede llegar el día en que su hijo/a/e le pida lentes de contacto. Hay pros y contras que considerar. Beneficios - Pueden ser mejores para las actividades deportivas ya que no se rompen como los marcos y los cristales. - Mejoran la calidad de la visión en comparación con los anteojos. - Deben ser usados de forma segura, responsablemente. Riesgos para el uso de lentes de contacto - Si está pensando comprarle lentes de contacto, sería bueno tener en cuenta cómo su hijo/a/e maneja otras responsabilidades, especialmente su higiene personal. - No usar lentes cosméticos o decorativos comprados sin una receta. - El riesgo más serio es el de úlceras (infecciones graves) en la córnea, la parte frontal del ojo que lo protege de los gérmenes, polvo y otros materiales dañinos. Las úlceras pueden comprometer la visión, pudiendo dejar como secuela cicatriz en la córnea alterando la calidad visual, hasta llegar a lo más grave como trasplante corneal por infección severa. - No se recomiendan los lentes de contacto durante la noche mientras se duerme y tampoco el uso por más de 8 horas en el día. - Otro punto a considerar: los niños con alergias estacionales usualmente no son buenos candidatos para usar lentes de contacto. Los lentes pueden aumentar la picazón y el ardor causado por sus alergias. Consejos de seguridad para los lentes de contacto - Lávese las manos antes de colocar los lentes. Séquese las manos cuidadosamente con un paño limpio y sin pelusas. - Use sólo los productos y soluciones recomendados por su oftalmólogo. - Nunca exponga sus lentes de contacto a ningún tipo de agua o saliva. - No use sus lentes más tiempo del prescrito. - Nunca use los lentes de contacto de otra persona. - Siempre tenga una receta para los lentes que usa. - Cuando practique deportes, use gafas de protección o anteojos sobre sus lentes. - Quítese los lentes antes de quitarse el maquillaje. - En general, tenga un par de anteojos de repuesto a la mano. - Nunca coloque un lente de contacto sobre un ojo enrojecido. - Si le pica o arde el ojo, o está irritado o enrojecido, quítese los lentes no dude en consultar con su oftalmóloga de confianza. Te espero en el Centro Médico Rawson.



Elisabeth Aliendro Alcat, Oftalmóloga Infantil (M.P. 550651 - M.N. 154387) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

