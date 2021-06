» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 04/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Karting:

El campanense es protagonista de la categoría General de ProKart: se encuentra quinto, a tres puntos del líder. Y ahora, tras el parate, solo espera poder volver a la pista para seguir haciendo lo que tanto lo apasiona. En el primer piso de su confortable casa, en Rawson al 100, se encuentra Ignacio López junto a ese compañero al que tanto tiempo le brindó durante esta pandemia de coronavirus: el simulador. "No me canso, para nada. Es una manera de intentar hacer lo que a uno tanto le gusta y la verdad es que se me pasan las horas en forma rápida. Además, también es una manera, si se quiere, de entrenar con lo que se tiene", cuenta "Nacho" al darle un descanso para brindarse a la charla periodística sobre su presente deportivo. -¿Cómo se vive este presente sin carreras una vez más? -Es un garrónm, no podemos hacer nada porque tampoco podés salir. Se complica para estudiar también. Nos cambió la vida a todos, a la familia también. Y hay que llevarlo como se puede. Espero que no sea tan largo este tiempo y eso, aunque no parezca, también te bajonea. Con mi papá tratamos de motivarnos y fuimos encontrando esta posibilidad de realizar carreras virtuales y canalizamos la ansiedad y la pasión por ahí, como ya lo hice en su momento. -¿Cómo arrancaste este año? -Con papá nos proyectamos de una manera y finalmente terminamos de otra. A veces, querer no significa poder. Uno va viviendo el día a día de cara a esta posibilidad de correr. -¿Por qué decís esto? -Durante este verano estuvimos corriendo, dado que el calendario se terminó de esa manera. Se empezaron los otros campeonatos y ya habíamos decidido estar en dos frentes, porque quería continuar en las categorías RF y ProKart, pero cuando empezamos a evaluar los costos, si bien uno entendía que los números iban a subir, no creíamos que a tanto, jeje… Eso nos llevó a decidirnos por una sola categoría y continuamos en la ProKart, donde tras hablar con Hernández, que me quería tener allí, porque él dice que los campeones de la categoría deben seguir corriendo en la misma, decidimos seguir. Vamos a intentar hacer todo el año en la clase General. Cuando llegó este último parate estaba quinto en el campeonato, a tres puntos del puntero. -O sea: estás peleando una vez más el campeonato. -Sin dudas. La realidad marca que cometimos un error que nos privó de estar adelante, porque no interpretamos el reglamento, básicamente con el compuesto de gomas que debíamos haber usado. Por eso penalizamos en la técnica. Papá no lo leyó bien y ya está, no podíamos hacer nada al respecto. -Una para tu lado con papá, que siempre es tan estricto con vos. -Jajaja… Mi viejo es un crack, no tengas dudas. Está claro que él me permite que me divierta a la hora de correr y estemos adelante con su trabajo. Después de todo también puede equivocarse. -Pero, ¿te acordás aquella discrepancia con papá que pedía que levantaras para no cargar kilos? -Vos te acordas de todo, je… Sí, con razón, él quería que levantara para evitar poner más kilos sobre el karting y la verdad yo no quería entrar en esa. Fue todo un tema que después se pudo resolver. -¿De qué manera se resolvió? -Creo que repartimos las intenciones de cada uno, porque en parte le di la razón ,y en otro momento hice lo que sentía. -¿Y cómo es tener a tu padre como jefe de equipo? ¿Le hacés más caso a papá o al jefe de equipo? -Jajaja… No sé expresarlo con las palabras justas, porque él siempre quiere lo mejor para mí, pero, a veces, se me enoja y me entra la duda quién me está hablando: si el jefe de equipo o mi viejo, je… Igual, lo único que tengo siempre son palabras de agradecimiento para él. Tengo muy claro que para que yo corra, él debe estar siempre. Es un gran padre el mío, más allá que con las gomas se equivocó, como vos decís, jajaja… Pero es un capo de verdad. -¿Y cuándo arrancan de nuevo? -Tengo entendido que en días, que es probable que corramos entre semana. Todo está medio confuso, pero hay posibilidad de arrancar de nuevo. Te soy sincero: ya extraño no correr.



NACHO DESTACA EL TRABAJO QUE REALIZA SU PADRE PARA QUE ÉL PUEDA LUCIRSE EN LA ALTA COMPETENCIA.



