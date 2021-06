» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 04/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Eliminatorias:

Argentina no pudo con Chile







Empató 1-1 en Santiago del Estero. Messi abrió el marcador de penal, pero La Roja llegó a la igualdad en el mismo primer tiempo. El martes, la Selección visita a Colombia en Barranquilla. Un empate con sabor a poco redondeó ayer Argentina frente a Chile en el retorno de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial "Qatar 2022". No es que el 1-1 le haya quedado corto al combinado que dirige Lionel Scaloni, sino que le faltaron argumentos para quebrar a un rival que terminó conforme con el punto que se llevó del estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. En la primera parte, el Seleccionado mostró buenas intenciones, pero le faltó precisión para adueñarse del trámite y, sobre todo, para llegar con peligro al área de Claudio Bravo. Sin embargo, a los 24 minutos logró adelantarse en el marcador luego de una falta (revisada por VAR) generada por la tenacidad de Lautaro Martínez. Con mucha tranquilidad, Messi puso el 1-0 con una ejecución ajustada contra un palo. Pero la ventaja no duraría mucho: doce minutos después, Medel bajó una pelota parada y apareció Alexis Sánchez para definir sin mayores inconvenientes y establecer el 1-1. Argentina reaccionó y se plantó bien en el mediocampo, aunque careció de desnivel en los metros finales. Por eso, su mejor situación fue en el final de la primera parte a través de un tiro libre que Messi dirigió al ángulo, pero que Bravo alcanzó a manotear espectacularmente. En el segundo tiempo, Scaloni realizó variantes (Correa por Ocampos, sobre todo), pero el combinado nacional alternó momentos irregulares con otros más positivos. Su mejor pasaje llegó en los minutos finales, con Martínez insistiendo (tuvo un par de opciones que terminaron en remates que no generaron mayor peligro) y con Messi como principal arma: otro tiro libre se fue muy cerca, mientras Bravo le desvió una rosca al segundo palo. Finalmente, los intentos albicelestes no pudieron con la aplicada defensa chilena y todo concluyó como en la primera parte. Entre los nombres propios sobresalientes se destaca también la presentación de Cristian Romero, de sólida actuación en su primer partido con la Selección. También debutaron el lateral derecho Nahuel Molina y el atacante Julián Álvarez, quienes ingresaron en el complemento. La próxima cita de Argentina será el martes en Barranquilla, donde enfrentará a Colombia, que anoche goleó 3-0 a Perú. Los otros resultados de ayer fueron: Bolivia 3-1 Venezuela y Uruguay 0-0 Paraguay. Así, Brasil (hoy recibe a Ecuador) sigue como líder con 12 puntos; Argentina se mantiene segundo con 11; y después se ubican Ecuador (con 9), Paraguay, Uruguay y Colombia (los tres con 7). Por su parte, Chile llegó a 5 unidades. SÍNTESIS DEL PARTIDO ARGENTINA (1): Emiliano Martínez; Juan Foyth, Cristián Romero, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Angel Di María; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos. DT: Lionel Scaloni. CHILE (1): Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Charles Aránguiz, Erick Pulgar, Pablo Galdames; Juan Meneses, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. DT: Martín Lasarte. GOLES: PT 24m Messi –p- (A) y 36m Sánchez (C). CAMBIOS: ST Lisandro Martínez por Martínez Quarta (A) y Ángel Correa por Ocampos (A), 16m Julián Alvarez por Di María (A), 19m César Pinares por Galdames (CH), 35m Nahuel Molina por Foyth (A) y Carlos Palacios por Vargas (CH), 39m Tomás Alarcón por Aranguiz (CH) y 35m Exequiel Palacios por Paredes (A). ESTADIO: Madre de Ciudades (Santiago del Estero). ÁRBITRO: Jesús Valenzuela (Venezuela).

DI MARÍA FUE TITULAR EN EL CONJUNTO ARGENTINO. EN EL ST LO REEMPLAZÓ JULIÁN ÁLVAREZ.



