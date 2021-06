» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Se estrelló contra un árbol y perdió la vida







Tenía 22 años. Fue ayer a primera hora de la mañana, en el barrio Colinas de Otamendi. Eran aproximadamente las 6 de la mañana del sábado. Todavía no había amanecido. Aparentemente, el joven tomó la curva de Pettiti y Nardo a demasiada velocidad y la moto siguió de largo. Se estrelló contra un árbol de la esquina. Algunos vecinos salieron ver qué había pasado y llamaron al 911. Agustín Federico Queipo, de 22 años, estaba tirado en la calle, a varios metros de su motocicleta. Cuando llegó la ambulancia del SAME no había nada para hacer. Acompañamos en su dolor a familiares y amigos por la irreparable pérdida.

El fatal accidente tuvo lugar en la curva de Pettiti y Nardo.

#Dato accidente de moto en Otamendi. Un joven perdió su vida por causas que se tratan de establecer, circulaba en la intersección de Petiti y Nardo, aparentemente perdió el control del rodado y chocó un árbol. Fue identificado como Federico Queipo de 21 años, de barrio La Josefa pic.twitter.com/s9JIPGTEPM — Daniel Trila (@dantrila) June 5, 2021

