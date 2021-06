» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/jun/2021 de La Auténtica Defensa. A toda Costa: ¿Quiénes somos? ¿Qué pretendemos?

Desde hace varias semanas el grupo "A toda Costa" viene publicando diferentes artículos que nos muestran desde nuestros primeros pensamientos hasta los recuerdos que se fueron despertando en muchas personas. De esa manera, fue posible que los lectores de La Auténtica Defensa supieran de las primeras charlas de Marisa y Gustavo al caminar por la zona de la Casa de los Costa; de las reflexiones sobre la historia local que fue teniendo Pablo; de la importancia del patrimonio histórico y su organización en un museo de sitio explicadas por Teresa y de los recuerdos que se despertaron en Lía a partir de este sueño que es la recuperación de la Casa de los Costa. Lo que todavía no saben los lectores de La Auténtica Defensa es el trabajo que hay detrás de esas publicaciones. Hoy por hoy somos cerca de cien personas que nos conectamos por redes sociales y que vamos reuniendo recuerdos, fechas, encontrando fotos y soñando con lo que se puede hacer y hasta con lo que no podría hacerse. ¿Qué cosas no podremos hacer nunca? Recuperar el edificio de la Casa de los Costa. Ese edificio señorial y con una imagen única, nunca podrá recuperarse porque se fue derrumbando por la falta de cuidados, y terminó tirándose abajo para evitar males mayores. Reconstruirlo es una tarea ardua que no nos haría más que gastar recursos y tiempo para tener un edificio que no sería el original ni el histórico. No es buena idea que la historia se recree de semejante manera, porque deja de ser el patrimonio histórico y pasa a ser una reversión. Nunca vamos a recuperar esa casa porque, simplemente, ya no existe. Existen ruinas que sí son parte del patrimonio y que son auténtico y firme testimonio de una época. Es posible que no nos permitan ver la opulencia de esos años, pero nos dejan ver detalles de esos tiempos que nos hacen reconstruir la historia y construir cultura. Esas ruinas y todo el predio merecen cuidarse, preservarse y convertirse en un espacio del que todos podamos disfrutar. ¿Qué podemos hacer? Podemos visibilizar las ruinas de la Casa de los Costa y el predio completo, con sus plantas y árboles. También podemos preservar esas ruinas y convertirlas en un museo de sitio. El museo de sitio está formado por las ruinas mismas y por la exposición (no necesariamente en el predio, mientras no esté en condiciones) de objetos pertenecientes al patrimonio y que diferentes vecinos ofrecen para que sean expuestos por un tiempo. ¿Qué hicimos hasta ahora? "A toda Costa" se reunió con funcionarios municipales (siempre siguiendo las vías naturales) para pedir dos cosas: limpieza e iluminación. Esos dos detalles nos parecen los más importantes para el arranque. A estas alturas, el predio está más limpio, se ha cortado el pasto y puesto prolijo en forma general. Estamos conversando sobre la iluminación y la instalación de un "puesto verde", dos cuestiones que aportan a la limpieza permanente del lugar. También estamos generando: - la constitución de una asociación sin fines de lucro -A toda Costa Campana- que en su calidad de "amiga" de la casa de los Costa (propiedad del municipio y patrimonio histórico municipal y provincial) impulse diversas actividades que permitan la resignificación de los restos arqueológicos, rescaten la vigencia de la historia local como valor intrínseco de la comunidad campanense y la creación del Museo Municipal de Sitio "Casa de los Costa" - un archivo oral, un archivo de experiencias, de recuerdos, de comentarios escuchados en la infancia, de historias de juegos, de relatos, breves o largos, que, como el de Lía, nos den a todos ganas de saber más sobre la historia de Campana. Ese archivo quedará a disposición de investigadores, visitantes, y, especialmente, de nuestros nietos. - un archivo histórico que compendie la información vinculada a la historia de la casa de la familia Costa, fundadora de Campana. - materiales educativos que acompañen a docentes y alumnos en el desarrollo de los contenidos vinculados con la rica historia de Campana. - espacios de vinculación turística del predio con el resto de los circuitos y eventos que se desarrollen en nuestra ciudad. En síntesis, quienes somos "A toda Costa" constituimos un voluntariado cultural con objetivos claros focalizados en hacer que el predio de la casa de los Costa se integre y, a la vez, integre a la comunidad campanense en su totalidad, volviendo a ser motivo de interés y orgullo. Respetuosos de la diversidad de credos, ideologías, elecciones y partidismos, pretendemos perdurar en el tiempo como fieles garantes de un patrimonio que, a pesar de haberse convertido en ruinas, existe, nos interpela y espera ser visto y cuidado. Respetando el pasado en su valor histórico y mirando al futuro, nos presentamos en sociedad y los invitamos a acompañarnos: EL PRIMERO DE NUESTROS LOGROS

Inicio de la limpieza del predio y visibilización de las ruinas por parte de la Municipalidad Por el momento no consideramos seguro el ingreso al predio ya que es necesario un estudio de tierras que asegure que no habrá derrumbes y que no hay pozos que expongan al que se acerque. Contacto: atodacostacampana@gmail.com FB: A TODA COSTA CAMPANA Instangram: @atodacostacampana

Vista aérea del predio.



