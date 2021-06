» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/jun/2021 de La Auténtica Defensa. STP:

"Mi futuro es hoy, pero sueño con un mejor futuro para vos, que llegarás a verlo." OSCAR ETCHART

"El STP (Sindicato de Trabajadores Pasivos) es por adhesión aperturista y aún sin líderes me gustaría ayudes a armarlo, aportando y luego surgirán quienes lo conduzcan, Ya estamos grandes para matar sueños, pero esto va a ser de lucha. La reunión es para abrir pensamientos y sumar opiniones. No es necesario que todos los invitados sean jubilados, conque sean mayores vale también; ya se jubilarán. Estamos presentando una institución que es abierta a personas mayores cercanas a jubilación" (palabras literales de Oscar Etchart). Y así nos fue juntando. Uno a uno. No importaba el color de la camiseta política, importaba la lucha por los derechos de los que fuimos trabajadores y ahora estábamos jubilados. Y se le dio forma: creamos una página Facebook, un grupo de whatsapp y un día nos juntamos. Así se dio el punta pie inicial. Y si, estábamos en marcha lenta pero estábamos. Hubo un asado, unas pizzas, una noche de café y mate en su casa. Hasta que llego esta pandemia y se paró el mundo. Pero él siguió con sus notas y su empuje, y sus chistes… y todos desde el grupo Whatsapp. Pero de pronto un día, llego la noticia que nadie quería ni podía creer... El grupo explotó de dolor. ¡Por favor aclaren esto! ¿De donde salió esta información? ¡Nos quedamos mudos de dolor querido Oscar! ¡Es tremendo! ¡Estoy destrozada! ¡Era mí gran amigo! Vamos a extrañar tus debates interminables, que al final terminaban en un ocurrente chiste. El "Loco" más Cuerdo que conocí: Inteligente y solidario. La realidad nos pega un fuerte cachetazo. Tarde en escribir. Impotencia por la noticia, como todos ustedes no lo puedo creer. Seguirá siendo nuestro secretario de STP, nuestro líder. Me consuelo pensando con las largas charlas que tuvimos con Oscar de cualquier tema, yo como fomentista y él con su sabiduría política y popular. Y haber tenido la oportunidad de hacerle saber lo mucho que lo quería y el respeto mutuo. ¡Gracias LOCO! Para mí fue un placer conocerlo. Estar en este grupo hermoso por él y de haber tenido un político tan honesto en mi ciudad. Discutí de política con él porqué no siempre comulgué con los políticos de turno, pero siempre con respeto. Así surgieron algunos mensajes en el grupo. En algo se equivoco: SEGURO sí había un líder en el grupo. ¿Quieren saber cómo era? No eran sus títulos, diplomas cargos, etc. Lo vamos a recordar por su fuerza para sumar voluntades y defender los derechos que nos corresponden. Y cerramos con algo que posteo el 21 de mayo: "Me preguntan ¿Por qué borro más rápido los comentarios políticos? Es simple: el que le interesa los leerá, no dejo espacio al odio, tampoco a sembrar más desazón".

Archivo: 17 de mayo de 2019. "En su mayoría somos jubilados satisfechos, con ganas de trabajar por aquellos quienes no lo están", comentó Oscar Etchart, referente local del STP.



¡VUELA ALTO LOCO! El grupo de Jubilados te dice: "Hasta que nos volvamos a encontrar solo nos precediste". ¡Hasta la Victoria Siempre!

