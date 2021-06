» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna propuso crear la Secretaría de Medioambiente y Desarrollo Sostenible







En el Día Mundial del Medioambiente el referente del Frente de Todos Campana sostuvo que la comunidad necesita políticas públicas medioambientales destinada a promover la economía circular para la gestión de residuos, fomentar la educación medioambiental y cuidar los ecosistemas locales. El dirigente peronista Alejo Sarna reclamó al municipio una mirada ambientalmente seria de la realidad de la ciudad, teniendo en cuenta que Campana es un distrito que ha tenido históricamente un crecimiento industrial y urbanístico con poca planificación y poca visión de futuro. En ese sentido, Sarna señaló que el desarrollo de políticas ambientales a nivel municipal se debería jerarquizar a través de la creación de una Secretaría de Medioambiente y Desarrollo Sostenible, que establezca las condiciones de desarrollo y crecimiento de la ciudad teniendo en cuenta no solo las necesidades económicas de la comunidad, sino también el impacto que se genera en el ambiente en busca de un desarrollo sostenible y sano. "Campana necesita esa repartición porque lamentablemente tenemos un municipio que está lejos de generar políticas públicas que cumplan con los objetivos que a nivel global plantean tanto la ONU como los distintos organismos internacionales en términos de metas para proteger el ambiente", sostuvo Sarna. Detallando la situación actual, Sarna agregó que "el municipio no solamente no genera ningún tipo de política pública en esta dirección, sino que además posibilita emprendimientos sin ningún tipo de control, como por ejemplo la famosa tosquera Las Toscas. El año pasado denunciamos que ese emprendimiento funcionaba de manera irregular y que había dañado a través de una serie de caminos construidos para llegar a la zona de extracción, todo lo que es el humedal del Arroyo de la Cruz". Un futuro gestionado responsablemente para una comunidad como Campana pasa por promover la economía circular para mejorar la gestión de residuos, fomentar la formación ambiental, y cuidar los ecosistemas locales, resaltó Sarna, al tiempo que sostuvo que "creemos que es fundamental que entre todas y todos podamos construir una ciudad verde, generando una transición ecológica hacia un modelo de desarrollo amigable con el ambiente para construir una ciudad sostenible para las próximas generaciones. La acción ambiental es ahora".

La acción ambiental es ahora, dijo Alejo Sarna.



Alejo Sarna propuso crear la Secretaría de Medioambiente y Desarrollo Sostenible

