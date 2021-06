» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Rubén Romano:

El médico y referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, lamentó la semana récord de muertes en la Ciudad, y aseguró que "hay que fortalecer la prevención. La tarea del Municipio debe ser la de concientizar y controlar el cumplimiento de las medidas. Los números reflejan la ausencia del Estado local en ese sentido". 25 muertes en una semana. Una cifra dura para los campanenses, que representa la grave situación que atraviesa la Ciudad en medio de la segunda ola de contagios originados por la pandemia de COVID-19. En paralelo, la campaña de vacunación más importante de la historia avanza a paso sostenido. Pero para el médico y principal referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, todavía queda mucho trabajo por delante, y no deben escatimarse los esfuerzos por impedir nuevos contagios. "Lamentamos una semana tremenda, tanto en la cantidad de casos (unos 734) como en fallecimientos (25). Fuimos la única ciudad de toda la Provincia que, tras los 9 días de confinamiento estricto, aumentó la cantidad de casos y todos los indicadores de riesgo. La consecuencia fueron los fallecimientos la semana posterior". Al respecto, Romano cuestionó la actitud "pasiva" del Intendente Abella. "Ya sabemos que eligió quedarse al margen e incluso vapulear de diversas formas la campaña de vacunación. Recordemos que incluso, llegó a montar un sistema paralelo de inscripción para la vacunación, con tal de no apoyar la tarea oficial. Por eso asumimos la gestión de la política sanitaria más importante del país, que es inmunizar a nuestro pueblo, y trabajamos para acelerarla poniendo todo nuestro esfuerzo". Romano destacó la tarea de todo el equipo de vacunación y de los coordinadores de las distintas postas. "Hemos vacunado a más de 38000 vecinos y vecinas. Sumado al gran esfuerzo del gobierno, tanto provincial como nacional, está el de todos nuestros compañeros que dan sentido a este Plan de Vacunación, incluso sábados y domingos. Por eso, mientras vacunamos, necesitamos un mayor compromiso del Intendente frente a la pandemia" agregó el líder del FdT. Para concluir, resaltó: "La tarea del Municipio debe ser la de concientizar y controlar el cumplimiento de las medidas. Los números reflejan la ausencia del Estado local en ese sentido. Es urgente que asuman la voluntad de cooperar e invertir recursos para fortalecer la prevención y los cuidados, y dejar de mirar para otro lado como si no pasara nada, cuando cada vez se enferma y mueren más vecinos".

