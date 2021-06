» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Gustavo Parravicini:

"La falta de acción del Municipio ante las diferentes problemáticas que plantean los campanenses me parecen alarmantes" expresó Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande, quien señaló que "no hay plan, no vemos a Abella pensando en la pospandemia" y "todo se trata de títulos rimbombantes y favorecer a amigos con el dinero de las y los vecinos". Luego de charlar con algunos vecinos del barrio Las Acacias, Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande manifestó que "los campanenses están preocupados, ven a la ciudad estancada. No existen políticas públicas reales para mejorar la calidad de vida de los campanenses. Vemos, tristemente, como la pobreza avanza y el estado municipal no interviene". Parravicini reconoció que "no vemos que el Municipio actúe como generador del desarrollo local y eso me preocupa. Juntos por el Cambio, con Abella en la cabeza, cree que la administración de un Municipio se puede hacer a través de los títulos y los medios, en lugar de generar políticas públicas adecuadas". "El Municipio no va a la cuestión estructural, no se reconoce como el actor generador de un desarrollo local, endógeno que involucre a todos los vecinos y vecinas" afirmó el titular del partido perteneciente al Frente de Todos. Asimismo también señaló "Pareciera que solo están preocupados por ver cuál es la siguiente orden de su jefe político Horacio Rodríguez Larreta". En mención al caso Lorenzati, indicó que Abella "parece olvidarse de lo importante de la transparencia en las cuentas y los métodos de la gestión" y lo acusó de "gobernar a oscuras". "Nos vemos con la responsabilidad de salir a visibilizar esta conducta tan nociva para la ciudad. Las políticas públicas se tienen que generar pensando en los vecinos y mostrando los números de la gestión". "El Estado local pareciera estar sumido en un negacionismo de la pandemia preocupante, sus concejales eligen salir públicamente a defenestrar a los Gobiernos Nacional y Provincial que vienen haciendo un enorme trabajo, en lugar de pensar proyectos que permitan atravesar lo mejor posible la pospandemia". Según expresó Parravicini, el escenario de transición que vendrá luego de que pase la pandemia es una de sus mayores preocupaciones. "Si no trazamos un plan, los más afectados van a ser los sectores populares. Está a la vista que con las gestiones de Alberto Fernández y Axel Kicillof la vacunación va marchando correctamente, por eso es necesario pensar en el mañana". Nuevamente recalco la necesidad de que "el municipio trabaje junto a los gobiernos de Nación y Provincia". "Hay herramientas y programas que Abella podría bajar a nuestra ciudad, tal como hacen en otros distritos, pero él decide seguir alineado con Larreta, Bullrich y Macri. Elige seguir dentro de un espacio político que demostró un nivel alarmante de perversión como oposición intentando deslegi-timar al Frente de Todos sin importarles la pandemia, ni arriesgar las vidas de los y las argentinas". A modo de reflexión final, y con el horizonte pensando en las próximas legislativas posicionó al Frente Grande, en el Frente de Todos, como una opción alternativa para trabajar en políticas de desarrollo. "Nos construimos día a día como la opción de salida a la pandemia con un estado presente, fuerte, que intervenga y no solo en la cuestión sanitaria sino en lo económico que distribuya riqueza en búsqueda de una vida digna a través de la igualdad de posibilidades y de acceso a las comodidades para una buena calidad de vida".



Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande



