Es integrante del equipo de Avanza Campana - Avanza Libertad, Adriana Pozzi, señaló que el gobierno no tiene otro plan aparte del ´´encierro por tiempo indeterminado´´, y que esto se debe a la falta de vacunas: "La actitud de no facilitar el ingreso a las de origen estadounidenses es nefasta, y responde sin dudas a un tema geopolítico´´. Adriana Pozzi miembro de ´´Avanza Campana - Avanza Libertad´´, se expresó sobre la situación epidemiológica actual, y lamentó la decisión gubernamental de hacer regresar al AMBA a Fase 1: ´´según el presidente Alberto Fernández, nunca íbamos a volver a ella porque la situación económica del país ya no lo iba a poder soportar. Pero, una vez más, las contradicciones del oficialismo se hacen notar y se profundizan día tras día´´ Según su opinión, el gobierno nacional determina medidas de encierro y aislamiento debido a la falta de vacunas. En relación a este tema, calificó de ´´nefasta´´ la decisión del gobierno de no llegar a un acuerdo con la empresa farmacéutica norteamericana Pfizer, lo que privó al país de millones de dosis: ´´no hay dudas que se trata de un tema geopolítico´´, expresó, y luego advirtió ´´el país sigue bailando al ritmo de las internas del gobierno y la oposición, y corre el riesgo de un nuevo "que se vayan todos". ´´Alberto Fernández piensa que la única solución es continuar con el encierro por tiempo indeterminado para evitar la circulación, pero es claro que esa medida no tuvo ningún tipo de efecto positivo en nuestro país. En cambio, lo que sí provocó es el aumento de la pobreza, la caída de los ingresos familiares, y un gran aumento en la dificultad para acceder un puesto de trabajo´´, explicó la docente. Y agregó: ´´es así como se muestran, una vez más, la ineptitud y la omnipotencia del gobierno para resolver los conflictos en donde meramente influyen las cuestiones políticas, dejando de lado el gran problema socioeconómico y sanitario que estamos transitando. Lo más triste del kirchnerismo/fernandismo es su falta de humildad y de autocrítica, lo cual lleva a profundizar la grieta, que no deja de ensancharse´´. A modo de cierre, Adriana Pozzi -activa militante de la agrupación política liberal que conduce en Campana Diego Germán Sarna- expresó que ´´el país necesita salir adelante lo más pronto posible ya que estamos en un momento muy crítico, por eso desde Avanza Campana - Avanza Libertad los invitamos a conocer nuestras propuestas de trabajo para que nuestra querida Argentina de una vez avance´´.

´´Lo más triste del kirchnerismo / fernandismo es su falta de humildad y de autocrítica´´, aseveró Adriana Pozzi, integrante de Avanza Campana - Avanza Libertad.



