El tiempo que la UCR dejó pasar

Sólo hicieron falta unas semanas para que la UCR dilapide todo el valor que los afiliados le dieron en la última interna, duplicando la cantidad de votantes que años anteriores. Si en la última interna fueron a votar el doble de afiliados al radicalismo, significa que hay muchos radicales que no se sienten cómodos con la situación actual del partido, siendo furgón de cola de una coalición electoral, en la cual es un convidado de piedra. La alta participación de la interna 2021 refleja la necesidad de darle protagonismo a un partido que está apagado, sin vida y rehén de algunos dirigentes que, siendo funcionales a los líderes de otros partidos políticos, usurpan los cargos representativos partidarios. Esta última interna partidaria, claramente reflejó que la máxima autoridad bonaerense, sólo representa a la mitad del partido, y que muchas autoridades locales incluso representan sólo a la minoría de la ciudad. Desde la interna hasta acá, la UCR desperdició un tiempo enorme de cara a las elecciones legislativas; por la falta de diálogo entre los máximos referentes de ambas listas, pero también por no haber salido con un candidato propio del partido el día después de las elecciones. El escenario bonaerense de la oposición todavía es una incertidumbre total, pero lo único que es seguro es que el radicalismo todavía no instaló un candidato propio, y debido al tiempo restante al cierre de listas y los debates provinciales sobre las listas y las candidaturas, todavía no asoma ningún nombre radical, y todos son de otros partidos que integran la coalición. Esa situación es otra muestra del doble juego de radicales que en voz alta dicen que el partido debe liderar y ser protagonista, pero cuando tienen la autoridad para avanzar en ese sentido, hacen silencio y dejan pasar las oportunidades; tal vez o quizás sacando un beneficio personal pero hundiendo cada vez a la UCR. En lo que se refiere al frente opositor de la provincia, todavía falta unos días para tener la claridad de cómo quedará organizada la política en la oposición y si el ala moderada logrará la ampliación del espacio; o si por el contrario, el ala dura excluirá a gran parte de las agrupaciones y partidos políticos de la oposición que pretenden una PASO (o EPAOS en la Provincia) para evitar exclusiones que permitan tener un espacio competitivo en el distrito electoral en donde el oficialismo nacional y provincial es más fuerte. La modificación del calendario electoral estiró los plazos para estas definiciones que caerán en las próximas semanas. En el otro frente, se vislumbre que a nivel provincial no habrá PASO (o EPAOS) y que será el mismo FDT el que repetirá integración, a pesar de las dificultades propias de la convivencia interna, y donde todavía no se conocen o no se han definido los candidatos a encabezar la lista de Diputados Nacionales. Por ahora, en el ámbito provincial no hay terceras listas, más allá de los esfuerzos que hará Espert y Randazzo para confor-marlas. Hasta el próximo domingo.

