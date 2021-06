IMPUESTO GLOBAL

Los ministros de Finanzas del G7 -que agrupa a Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido- alcanzaron un acuerdo para fijar las bases de un nuevo sistema fiscal internacional, mediante la instauración de un impuesto mínimo global del 15% para las grandes corporaciones multinacionales. El ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, confirmó el pacto logrado por los ministros reunidos en Londres, y explicó que busca construir un campo de juego equilibrado para las empresas globales. En este sentido, Sunak destacó que "tras años de debate, los ministros de Finanzas del G7 han alcanzado un acuerdo histórico para la reforma del sistema fiscal global para que se ajuste a la era digital global". La iniciativa es "para ajustarse a la era digital global, pero sobre todo para garantizar que las empresas adecuadas paguen los impuestos adecuados en los lugares adecuados y ese es un premio enorme para los contribuyentes británicos", sostuvo Sunak.

OCUPACIÓN PLENA

El Gobierno de Neuquén extendió este sábado una semana las restricciones vigentes en la provincia, por lo que la circulación y la actividad comercial sólo estará permitida entre las 06:00 y las 18:00, ante la "ocupación plena en las unidades de terapia intensiva" en medio de la segunda ola de coronavirus en la Argentina. "Debido a la alta curva de contagios por Covid-19 y a la ocupación plena en las unidades de terapia intensiva (UTI) del sistema de salud, el Gobierno de Neuquén decidió extender las medidas de cuidado vigentes para evitar la propagación de la pandemia", precisó el Ejecutivo provincial. En ese marco, el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén aprobó por unanimidad la prórroga de la suspensión transitoria de las clases presenciales hasta el próximo 13 de junio, en el marco de las resoluciones del Consejo Federal de Educación y de la adhesión del Gobierno neuquino.

"FEMINAZI"

El abogado de un acusado en una causa de abuso sexual y violencia de género trató de "feminazi" a la fiscal a cargo de la investigación en el momento en el que se opuso a la elevación a juicio de su defendido. Según informaron fuentes judiciales, esta semana la fiscal Fabiana Pochettino, titular de la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje, elevó a juicio una causa por los delitos de "abuso sexual con acceso carnal, violación de domicilio, lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género y robo". Tras la elevación a juicio del caso, el defensor del imputado al presentar la oposición al requerimiento, hizo referencia a que la investigación llevada a cabo por la fiscal tiene una "postura feminazi". Fue así que la fiscal, en el decreto en el que remitió la causa al Juzgado de Control, y en referencia al término utilizado por el letrado expresó que "este neologismo despectivo se utiliza para desacreditar y deslegitimar al movimiento feminista, ya que es un anacronismo formado por las palabras ´feminista´ más ´nazi´, basado en el odio a los hombres, entre otros postulados".

ELIGEN HOY

Más de 25 millones de peruanos elegirán este domingo entre el izquierdista Pedro Castillo y la derechista Keiko Fujimorien un balotaje que pone frente a frente a dos modelos opuestos, con una marcada paridad en las encuestas. Tras varios años de inestabilidad política y seis de los últimos siete ex presidentes acusados de casos de corrupción, la apatía reinaba un electorado que tenía que optar por dos candidatos de distinta raíz ideológica, que sin embargo coinciden en la visión conservadora en lo social, ya que se mostraron contrarios en avanzar en cuestiones como las leyes igualitarias o el aborto. En medio de una campaña que no llegó a generar un gran interés en el electorado, se vuelve importante el sufragio que pueden emitir los peruanos en el exterior (se estima que por ejemplo en la Argentina hay más de 150 mil). El maestro de escuela rural de 51 años y la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, de 46, cerraron sus campañas el jueves en Lima con mítines con cientos de seguidores amontonados, mientras que la pandemia no da tregua a Perú.