Déficit habitacional

Por Arq. Jorge Bader











Jorge Bader

En Argentina, se estima que más de un tercio de la población del país, no tiene vivienda adecuada. Esta situación parece empeorar año tras año porque desde 2001 se mantiene la tendencia al aumento del déficit habitacional. Frente a estas circunstancias, en el diseño e implementación de la política de vivienda, es un tema clave la gestión de la tierra para revertir la desigualdad estructural. En las últimas décadas, para resolver el creciente problema del déficit habitacional, las provincias tuvieron que ajustar sus políticas de vivienda de acuerdo con los presupuestos locales. Este desarrollo ha resultado en la provisión de menos respuestas de vivienda y en muchos casos propuestas de menor calidad. A largo plazo, este fenómeno de atraso y déficit habitacional, conjuntamente con la precarización de la vivienda, conduce a su vez a un proceso de urbanización insostenible y, por otro lado, agrava la desigualdad entre zonas ricas y pobres. Por lo tanto, es necesario estudiar la situación actual en las provincias de Argentina y qué aspectos de la gestión de la política habitacional se pueden mejorar para solucionar el déficit habitacional. Las políticas centrales de vivienda siempre han sido escasas y este no es un análisis de la crisis desde ningún color político. Todos los gobiernos han demostrado más voluntarismo que efectividad en la solución del problema habitacional. La carrera siempre arrancó con pérdida, porque las políticas habitacionales se centraron siempre en la búsqueda de soluciones fragmentarias. De 2017 a 2021, los fondos disponibles para las agencias provinciales de vivienda disminuyeron en un más de un 30%. Esta situación es un verdadero desafío porque las organizaciones subnacionales en todos los niveles, dependen en gran medida de los recursos que les transfiere el Estado. Ni que hablar de las políticas micro a nivel municipal donde los recursos habitualmente son escasos y solo se pueden concentrar en el mantenimiento funcional de los servicios básicos. A este fenómeno hay que agregarle que la Argentina es un país extenso, con mucha dispersión urbana, y con concentraciones habitacionales dispares. Nuestra ciudad es un ejemplo. Un desarrollo extensivo con crecimiento de la "mancha" urbana, tal como les gusta definir a los urbanistas, en la explicación de las periferias. Y la sustentabilidad de las periferias es una de las cargas más pesadas para el desarrollo armónico y el crecimiento homogéneo de la ciudad. En esta encrucijada, con el agravante de la prolongada recesión y la crisis de la pandemia, la pauperización social y la disminución de los márgenes de maniobra del Estado como proveedor de los fondos, es que la situación se complica y obliga a la revisión de los mecanismos, criterios y sistemas, desde la gestión de suelo hasta la producción de la vivienda. Basados en estas observaciones y con la finalidad de identificar, reconocer y difundir experiencias de políticas urbanas, instrumentos de gestión de suelo, planificación territorial y políticas de hábitat inclusivas aplicadas por municipios y provincias, la Secretaría de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación ha lanzado la convocatoria a un Concurso busca apoyar y difundir iniciativas eficaces y promover su aplicación en otras jurisdicciones subnacionales del país invitando a todos los gobiernos locales y provinciales del país a postular sus experiencias en esta primera edición del certamen, que hoy se encuentra en etapa de consultas, y cuya convocatoria cierra en el mes de julio. En los considerandos del análisis que da origen a esta compulsa se deja muy claro que el problema más importante en todos los casos es el acceso al suelo y la necesidad de sistematización de soluciones constructivas de costos accesibles. La idea es que las experiencias que se declaren y presenten se acompañen de un análisis que permita evaluar la posibilidad de replicarlas en distintos distritos. La cuestión más compleja a analizar es que más del 50% del déficit habitacional argentino se verifica en sectores bajo la línea de pobreza con imposibilidad de acceder a soluciones que no vengan de la mano de la inversión estatal en todos los segmentos de la producción, desde la propiedad del suelo, la provisión de los servicios básicos, hasta la gestión definitiva de la obra. En uno de los últimos seminarios urbanísticos, se definió a la gestión del suelo con servicios como el eje central del desarrollo, Pero en contrapartida, la visión de los mercadotécnicos contrapuso la cuestión de las prioridades, ya que la gestión de servicios sin una población asentada y en condiciones de solventar los costos operativos de estos servicios, hace inviable la sustentabilidad de esas soluciones. Veremos si el resultado de las propuestas de este concurso nacional, cuyos resultados se difundirán en el mes de septiembre, arroja alguna luz a partir de las experiencias comparadas, en lo que aparece como la gran encrucijada de la vivienda, el suelo y habitabilidad en nuestro país. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

