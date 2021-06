Efemérides del día de la fecha, 6 de Junio

DÍA DE LA INGENIERÍA ARGENTINA

Establecido por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI) en el año 1895, en este día se conmemora el egreso del primer ingeniero civil del país, Luis Augusto Huergo, de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el año 1870. El ingeniero Huergo se involucró en la canalización de los ríos Tercero, Cuarto y Quinto para aumentar el caudal del Río Salado; un tramo del ferrocarril Pacífico de Buenos Aires a Villa Mercedes; y el puerto de San Fernando. Por otra parte, fue ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, cofundador y presidente del Instituto Geográfico Argentino, la Sociedad Científica Argentina y del Centro Nacional de Ingenieros (hoy CAI). Falleció el 4 de noviembre del año 1913.

Elisa Beatriz Bachofen se recibió de ingeniera civil de la UBA, convirtiéndose en la primera ingeniera civil de Latinoamérica, en el año 1917. La ingeniera Bachofen trabajó como proyectista de puentes en la Dirección de Puentes y Caminos; fue directora técnica y presidenta del Centro de Investigación Documentaria del Instituto Nacional de Tecnología Industrial; a su vez, presidió la Comisión Técnica del Círculo de Inventores y la Asociación Argentina de Bibliotecas Científicas y Técnicas. Falleció el 19 de noviembre del año 1976.

MARCELO GALLARDO ES PRESENTADO COMO NUEVO DT DE RIVER

Ocurrió en el año 2014, tras la salida de Ramón Díaz, Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo director técnico de River: "Es una enorme satisfacción volver a representar a uno de los clubes más grandes de América. Me siento muy feliz […] El conocer la cultura de este club me hace sentir y saber que hay un lindo camino por recorrer. Me siento con mucha energía". Ese mismo año, Gallardo sacó al equipo campeón de la Copa Sudamericana 2014, luego de vencer a Atlético Nacional (Colombia), y terminó con una racha de 17 años sin títulos internacionales: "Me siento muy orgulloso por haber venido a este club, haberme iniciado como jugador, por haber crecido como persona y después, en otra faceta de mi vida, vivir esta alegría es inmensa".

Al año siguiente se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2015, la Copa Libertadores 2015 y la Copa Suruga Bank 2015. En el año 2016 fue campeón de la Recopa Sudamericana 2016 y la Copa Argentina y, al año siguiente, levantó la Copa Argentina 2017 y la Supercopa Argentina 2017. Con el tiempo, le siguieron los siguientes títulos: la Copa Libertadores 2018, la Recopa 2019, la Copa Argentina 2019 y la Supercopa Argentina 2019.

"BAD BLOOD" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100"

Un día como hoy en el año 2015, el sencillo "Bad Blood" de Taylor Swift destronaba a "See you again" de Charlie Puth y Wiz Khalifa del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "1989" (2014) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Kendrick Lamar, "Shellback" y Max Martin, la canción es acerca de la traición de un amigo cercano: "Se trata de la pérdida de la amistad […] Es importante mostrar que perder amistades puede ser tan dañino como terminar una relación amorosa".