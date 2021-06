» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Hoy Le Toca A...:

Mis Tres Amores (extra-familiares)

Por Hugo del Teso











Hugo del Teso

Quiero dedicar estas semanales líneas de LAD a las y los chicos de 10 años en adelante, campanenses y argentinos que puedan llegar a leerlas; que lo hagan dos o tres, me daré por satisfecho. Hay una ley implementada de servicios de comunicación, inciso 65 donde dice que debe difundirse el 30% de música de autores e intérpretes argentinos/as cuya mitad de ese porcentaje debe ser independiente. "Quienes tienen hoy 5 a 10 años, serán quienes por espanto armarán la nueva normalidad con sus propios valores buscando salir de la pobreza del minimalismo. Nosotros los mayores moriremos con nuestras hipocresías, los adultos con la grieta y los jóvenes de ahora con el ombliguismo. Disfrutemos lo cercano que se rearmar el mundo se encargaran los que hoy son niños. Ellos recuperarán la lucha por vivir mejor. "Lo dijo un colaborador de estas páginas fallecido el jueves 3 de junio de 2021, que en paz descanse. Chicos/as Uds. serán quienes aumenten el porcentaje del inciso 65,hasta el 70 % donde los autores e intérpretes argentinos difunden nuestra música popular y nacional y también cuando inauguren un local gastronómico y en su frente pongan "N. N. Comidas y Bebidas". Ingresen en sus computadoras y escriban "Astor Napoleón Piazzolla" quien nació el 11/3/1921 en Mar del Plata y murió a los 71 años el 4/7/1992 en Bs As. Entre Varios Cientos más fue autor de Nonino, adiós nonino, libertango Bs As, Hora Cero, Caliente, Verano Porteño, éxtasis, triunfal, de carísimo, lo que vendrá, lunfardo, revirado, tangazo, tres minutos con la realidad, balada para un loco, etc., etc. Piazzolla fue para el tango lo que Mozart o Schubert para la música clásica, uno de esos genios que aparecen cada muchas generaciones, para derramar su inconmensurable talento. Único, irrepetible. Piazzolla compuso oblivion (que significa "olvido o purgatorio" durante la década del 80 cuando vivía en EEUU. Con oblivion llega al alma de cada ser humano sensible, de cualquier nacionalidad, raza...creencia, trasciende esos detalles y se adentra en las venas y circula por ellas y se entrelaza con nuestra sangre. Como se pone triste uno con esta música!, un placer insólito, indebido, indecente. Dolor fatal, eterno, invisible para quien uno quisiera, lo supiera, lo trocara por algo eterno y existente!!!!! Lo digo yo, pibas y pibes argentinos escúchenlo. Dijo una mina: me preguntaron que era el alma!, no supe contestar. Pero supe que con Piazzolla manifestaba e intentaba salir de mi pecho. Que orgullo que este tipo no le haya importado las barbaridades que le dijeron. Queridos chicos/as campanenses y argentinos, entren en Youtube y pongan: Osvaldo Pugliese (con mayúsculas).Nacido un 2 del 12 de 1905 en Villa Crespo, Bs As y fallecido el 25/7/1995 en su patria tanguera. Autor de más de 150 temas que la juventud argentina debería escuchar: la yumba, gallo ciego, pasional, nochero soy, el adiós a Evaristo Carriego, remembranzas, la tupungatina, está noche de luna, la beba, adiós bardi, recién, una vez, el encopao, malandraca negracha, de floreo. Entre miles de artistas y "etas", el ambiente artístico argentino solo reconoce unánimemente a un santo Osvaldo Pugliese. El famoso tanguero es toda una salvaguarda para los artistas, ya en vida era considerado un amuleto de buena suerte y él lo sabía: se llamaba así mismo "La medallita del pueblo". Cuando León Gieco dice "siempre mencionamos a Pugliese "en ese pastiche de canción que es "los selleris de charly", hace referencia a ésta cábala. No hay camarín que no tenga una foto de Pugliese. La Leyenda dice:"Pugliese Talismán" protégenos de todo aquel que no escucha, ampáranos de la mufa de los que insisten con la patita de pollo nacional. Ayúdanos a entrar en la armonía e ilumínanos para que no sea la desgracia la única acción cooperativa. Llévanos con tu misterio hacia una pasión que no parta los huesos y no nos dejes en silencio mirando un bandoneón sobre una silla en el nombre de Osvaldo Pugliese". El tango es una maravilla que emociona hasta las lágrimas, no somos ni más ni menos que ningún otro pueblo. Pero sí valoramos más y encontrase o reencontrase con el alma de nuestra identidad, para que podamos construir definitivamente una argentina más igualitaria y feliz para todo este maravilloso pueblo nuestro. Chicos/as: YO CREO EN DOS SANTOS! San Osvaldo Pugliese y San Lorenzo de Almagro. Amén ¡Salud Colón de Santa Fe! Te desea un "Cuervo" de alma brillante Campeón 2021-Felicidades! Ingeniero Gorgues: ¡Creo que estás contento como yo!

Hoy Le Toca A...:

Mis Tres Amores (extra-familiares)

Por Hugo del Teso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar