» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Futuro Programado







"Cuando empecé a estudiar Programación en 1989 era la carrera del futuro y 30 años después lo sigue siendo", dice el coordinador de esta especialidad educativa en la Escuela Técnica Luciano Reyes. Una formación cada vez más buscada por el mundo del trabajo. El lenguaje más hablado del planeta es el chino mandarín, pero el C es el más extendido y uno de los cuatro que los estudiantes aprenden a lo largo de la especialidad en Programación que ofrece la Escuela Secundaria Técnica Nº1 "Luciano Reyes". Una formación cada vez más valorada por distintos sectores del mercado laboral. Pensémoslo de este modo: hay programación detrás de casi todo lo que nos rodea. Desde el Word en el que escribimos un trabajo práctico y la aplicación de celular que nos ayuda a elegir qué vamos a comer hoy, hasta en los movimiento del brazo robótico que ensamblan el chasis de una 4x4 y los procesos de terminación que dejan listo un tubo de acero para ser exportado al otro lado del globo. Sea para brindar soluciones en el hogar, la escuela, la oficina o la industria local, un programador -o incluso cientos- estuvo allí antes. "Cuando empecé a estudiar Programación en 1989 era la carrera del futuro y 30 años después lo sigue siendo", dice Ariel Leibouski, coordinador de la especialidad en la Luciano Reyes y un exitoso profesional en el campo: trabajó para empresas multinacionales y estuvo a cargo de desarrollos que, mucho tiempo después, esas organizaciones siguen usando. Junto a docentes como Silvana Barrios y Fernando Boiko, hoy busca transmitirle estas experiencias a sus alumnos. Alguna vez supo denominarse Informática, pero fue el peso cada vez mayor de la programación lo que motivó el cambio de nombre de la especialidad, donde conocimientos como matemática e inglés son los cimientos sobre los que se construyen habilidades en lenguaje C, HTML, Android Studio y bases de datos. El graduado sale con un panorama completo de estos formatos de programación y como experto en uno de su elección. Complementan esta formación conocimientos en hardware, software y redes, más la capacidad de gestionar proyectos, trabajar en equipo y aportar valor. Y es que la digitalización de la vida no demanda solo nuevos saberes, sino a la par otras formas de organizar el trabajo a las que la Reyes no les pierde pisada. "La programación es un arte, hay que ser muy innovador. Pero no solo te tiene que gustar, sino que aparte debés tener capacidad de autocrítica: detectar dónde el programa que armaste no funciona, comprender el error y encontrar una solución alternativa. No es nada fácil aprender a corregirse una mismo", señala Leibouski. Para fomentar esta dinámica, desde el departamento coordinador ensayan juegos de roles donde los proyectos arrancan con los docentes planteando una necesidad, un líder articulando las tareas y los demás estudiantes programando de forma mancomunada. Una organización de "célula ágil" como la empleada en empresas tecnológicas y que toma impulso en industrias tradicionales. "Refuerza el compañerismo y a la par nos permite acercarnos a cómo se trabaja en la vida real", comenta Leibouski. En Programación, la acción empieza temprano. A partir de 4º año, el primero de la especialidad, los chicos ya comienza a programar. Juegos, aplicaciones, también contenidos didácticos para los estudiantes que vienen detrás. Curioso, este perfil de alumno suele exceder las fronteras del conocimiento compartido en la escuela y profundizar por su cuenta, consultando al profesor incluso durante las vacaciones qué tipo de lectura o entrenamiento recomienda para continuar aprendiendo. Y, destacan desde la institución, título de técnico en mano, la mayoría decide emprender una formación terciaria o universitaria. Siguen programando su futuro. "Sumadas, la escuela y la universidad generan recursos humanos de alto valor agregado que después aplicarán sus conocimientos en distintas actividades de la ciudad, el país o en el exterior. Tenemos el caso de un graduado que se postuló para una beca en Japón", destacó Anahí Moyano, una de las vicedirectoras de la Reyes. Por su parte, su colega Cecilia Paternoste resalta la labor del departamento de Programación en la reconversión virtual de la escuela frente al dictado de clases remotas: "Fue clave para reinventarnos como una escuela virtual, colaborando en el desarrollo a distancia de las instancias de evaluación de materias previas, las tareas administrativas, el uso de las plataformas educativas y las inscripciones". No requiere laboratorios de ensayos o talleres metalmecánicos, pero Programación también necesita sus propios espacios físicos para brindarle la mejor calidad educativa a los alumnos. Hace unos años el Municipio contribuyó a reacondicionarlos, una tarea que ahora Tenaris reforzará con la inversión de $58 millones -la mayor de la compañía desde la creación de la ETRR en 2013- para la ampliación y puesta en valor del ala de talleres, lo que mejorará la organización interna del establecimiento y dará mayor comodidad a los estudiantes y docentes Además, Tenaris anunció el montaje de cuatro aulas digitales con 160 computadoras y hardware complementario en distintas instituciones técnicas de la región: la dirigida a la Reyes funcionará en el Centro Educativo Municipal (CEM) ubicado en Castelli y Alberdi. No muy lejos en el tiempo, cuando las aulas vuelvan a llenarse, los estudiantes de Programación de la Luciano Reyes podrán realizar allí sus habituales cursos de EDX, una plataforma de la Universidad de Harvard, y de Google, y hacer uso de los contenidos en automación que la ETRR compartirá con las escuelas técnicas de la región. Porque en red se educa mejor.

Matemática e inglés son los conocimientos de base sobre los que se construirán saberes en cuatro distintos lenguajes de programación.





En la orientación predomina un perfil de alumno curioso, con ímpetu de seguir aprendiendo afuera de la escuela.

Futuro Programado

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar