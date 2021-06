» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/jun/2021 de La Auténtica Defensa. 7 de junio: Día del Periodista; por segunda vez en pandemia







Como todos los años y en su día, el periodismo de Campana hace un homenaje a sus fallecidos y fallecidas frente al monolito que en memoria de José Luis Cabezas, reportero gráfico asesinado, se levanta en la plaza Eduardo Costa de nuestra ciudad. Este año, como el anterior, y debido a las medidas sanitarias que debemos cuidar, una reducida comitiva del Círculo de Periodistas Campana y de colegas que no pertenecen al mismo, se organizaron y concurrirán en nombre de las y los que ejercen la profesión, a realizar el tradicional homenaje, a las 12:30 del lunes 7 de junio. Agradecemos el deseo de quienes quieren acompañar como siempre el acto, pero en estas circunstancias pedimos delegar en un o una periodista por medio de comunicación la representación del mismo, así pueden acompañar el acto colegas que se desempeñan en forma autónoma. Además aclaramos y recomendamos, que aunque se trate de un evento al aire libre, se respetarán los protocolos sanitarios correspondientes. Más allá que otra vez no vamos a poder estar todas y todos juntos para saludarnos como siempre, seguramente nos estaremos deseando por otros medios ¡un feliz día del periodista! Convocan colegas integrantes y no integrantes del CIPECA







7 de junio: Día del Periodista; por segunda vez en pandemia

