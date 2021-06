Amigo barbero, rockero y coleccionista,

Amante de la buena redacción, con elegancia y

Pasión transmitís la explicación.

Seres queridos, clientes y forasteros que

Deambulan por el mundo han pasado

Por tu local. Tijeras, fotos y reseñas, un

Acto de amor, oficio, talento y tradición...

No sé si sos torerista eso no interesa amigo español.

Me honra tu amistad, muchas veces te he querido

Abrazar. Tu tierno corazón me dejo entrever tú

Don de dar y el de compartir. No fueron simples

Muebles y vitrinas, discos, libros, dvd´s y vinilos

Hicieron vibrar a mi corazón...

Porteño Catalán como se suele aquí calificar,

Sé que no me aceptarías un mate, o quizás

Quién sabe si te cae "un argento" como yo y

Tienta tus hábitos y costumbres. Podríamos

Charlar largo y tendido disfrutando de tu

Gastronomía, de cervezas frías, de un buen vino,

Guillermo Lago no faltaría...

La tecnología destruye las distancias pero no

Resigno mi sueño de cruzar el Atlántico,

Avisándote o cayéndote de sorpresa. Te confieso

Amigo querido sin demagogias que con pisar

Barcelona y Sevilla ya estaría hecho, Madrid y

Otras ciudades de la península pueden esperar...

Que el tiempo no te cambie, algún día nos

Veremos en persona para consumar un abrazo

Tequilero-Rodríguez. Los amigos nos decimos adiós,

Decimos hasta luego. Nunca es tarde para el

Rock and roll, me despido deseándote Salud,

Trabajo (dinero) y amor...