» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/jun/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

7 de Junio; Día de la Seguridad Alimentaria

Por Lic. Lucia Cortinovis











Lucia Cortinovis

Cada 7 de junio se conmemora el "El Día Mundial de la Seguridad Alimentaria". De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) la seguridad alimentaria se define como el acceso permanente y suficiente a alimentos que satisfagan los requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias de las personas, contribuyendo a una vida activa y saludable. El objetivo de este día es crear conciencia e inspirar acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos. El tema de este año, "Alimentos inocuos ahora para un mañana saludable", destaca la necesidad de sistemas de producción sostenibles para garantizar la salud de las personas, el planeta y la economía a largo plazo. Es importante reconocer que la salud de las personas, los animales y el medio ambiente están interrelacionados y cualquier incidente adverso en la inocuidad puede tener un impacto global en la salud pública, el comercio y la economía. Este día internacional es una oportunidad para fortalecer los esfuerzos para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos y garantizar que los mismos sean inocuos ¿Qué se entiende por inocuidad alimentaria? La inocuidad alimentaria se refiere a la seguridad y control preventivo de la calidad de los alimentos desde su producción primaria (incluyendo el almacenamiento, transporte, comercialización y distribución) hasta su consumo final, a fin de evitar la contaminación y las enfermedades que son transmitidas por el consumo de alimentos en mal estado. La OMS afirma que la inocuidad alimentaria es una responsabilidad compartida Es importante trabajar a lo largo de toda la cadena de producción de alimentos, desde los agricultores y fabricantes a los vendedores y consumidores. A continuación, se enumeran cinco claves dispuesta por la organización mundial de la salud, para que la oferta de alimentos sea más segura. Constituye una orientación práctica a los proveedores y los consumidores para la manipulación y preparación de alimentos: Clave 1: Mantenga la limpieza. Clave 2: Separe los Alimentos crudos de los cocinados. Clave 3: Cocine los alimentos completamente Clave 4: Mantenga los alimentos a temperaturas seguras Clave 5: Use agua y materias primas seguras. La ausencia de estos estándares puede representar un grave peligro de salud para las personas, debido a que los alimentos pueden estar contaminados por algunos microorganismos como bacterias, virus o agentes químicos (insecticidas o pesticidas) que no pueden ser detectados a simple vista. Todos tenemos un papel que desempeñar, desde la granja hasta la mesa, para asegurarnos de que los alimentos que comemos sean seguros y no dañen nuestra salud. La alimentación segura es esencial para promover la salud de los consumidores y acabar con el hambre, por eso es fundamental la adopción de controles estrictos e integrales en la cadena alimentaria, siendo una responsabilidad conjunta de los gobiernos, industrias y consumidores. "Alimentos inocuos ahora para un mañana saludable".



Lucia Cortinovis - Licenciada en Nutrición - Universidad Favaloro (MN 8929; MP 4151) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

NotiCMR:

7 de Junio; Día de la Seguridad Alimentaria

Por Lic. Lucia Cortinovis

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar