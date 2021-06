» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Greenpeace en alerta por la primera perforación petrolera en aguas frente a Mar del Plata







(Por InfoGEI) - Greenpeace advirtió que la empresa Equinor presentó el "Aviso de proyecto" para la inminente perforación del bloque CAN 100, que cuenta con una superficie equivalente a 75 veces la ciudad de Buenos Aires. Según la ONG ambientalista, el proyecto ha sido revisado por la Dirección Nacional de Exploración y Producción, dependiente de la secretaría de Energía; y actualmente se encuentra en manos del Ministerio de Ambiente, en la Dirección Nacional de Evaluación Ambiental. El bloque CAN 100, frente a la costa de Mar del Plata, comprende un área de 15.000 km2 y es el bloque más grande de la Cuenca Argentina Norte. Se ubica sobre el talud continental, principal corredor biológico del Mar Argentino. La organización realizó un pedido de información pública para conocer el análisis que está realizando el Ministerio, como autoridad competente, sobre el impacto que implica esta perforación. "El ministerio de Ambiente tiene la oportunidad de ponerle un freno al avance de la industria petrolera por sobre nuestro patrimonio natural, sentando un precedente para la protección del Mar Argentino. Está en sus manos dejar un legado en materia de protección ambiental, fundamental de cara a la emergencia climática que estamos viviendo", sostuvo Luisina Vueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace. Vueso agregó "no hay manera de llevar a cabo esta actividad y a su vez proteger el mar, es una contradicción. Si hay petroleras, habrá derrames en el futuro". "Continuar apostando al petróleo, es dirigir las inversiones hacia una industria que será obsoleta en el futuro cercano. Debemos realizar una transición rápida hacia las energías limpias y dejar de invadir al Mar Argentino con industrias que sólo traerán más destrucción", finalizó la vocera.



