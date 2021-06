» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Padre Rufino Giménez Fines:

Tomar la comunión es bastante más que un añejo ritual: el padre Rufino invita a googlear e investigar el milagro eucarístico que tuvo lugar en Buenos Aires en la década del ´90. Este domingo la Iglesia celebra la solemnidad de Corpus Christi. La lectura del Evangelio corresponde a San Marcos, Capítulo 14, versículos del 12 al 16, y del 22 al 26: "El primer día de los Panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: - ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? 13 Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles: - Vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo 14 y, allí donde entre, díganle al dueño de la casa: "El Maestro dice: ¿Cuál es la estancia donde voy a comer la Pascua con mis discípulos?". 15 Él les mostrará en el piso de arriba una sala amplia, ya dispuesta y arreglada. Prepárenlo todo allí para nosotros. 16 Los discípulos salieron y fueron a la ciudad, donde encontraron todo como Jesús les había dicho. Y prepararon la cena de Pascua. "22 Durante la cena, Jesús tomó pan, bendijo a Dios, lo partió y se lo dio diciendo: - Tomen, esto es mi cuerpo. 23 Tomó luego en sus manos una copa, dio gracias a Dios y la pasó a sus discípulos. Y bebieron todos de ella. 24 Él les dijo: - Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que va a ser derramada en favor de todos. 25 Les aseguro que no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día aquel en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. 26 Cantaron después el himno y salieron hacia el monte de los Olivos". "Aquí el Evangelio -señala el padre Rufino Giménez Fines- nos habla la institución de la Eucaristía. En este acontecimiento histórico, Jesús manifiesta su voluntad y la certeza absoluta de entregarse para nuestra salvación. Cada consagración eucarística durante la misa nos trae a Jesús con su cuerpo y sangre, su alma y su espíritu. No es figurativo: su presencia en la Eucaristía es absolutamente real. En octubre del 2020 todos nos conmovimos con la beatificación del joven Marco Acutis. Uno de sus grandes aportes fue la compilación de los milagros eucarísticos a lo largo de la historia y difundirlo en las redes digitales, entre otros soportes. Pues bien, tres de los milagros eucarísticos registrados tuvo lugar en Buenos Aires y no hace tanto tiempo: sucedieron en 1992, 1994 y 1996 en la parroquia porteña de Santa María. El último fue investigado por orden del entonces cardenal Bergoglio, hoy Papa… Hasta se encontró ADN. Y si no creen, sería bueno que al menos lo busquen en Internet". "La Eucaristía -reflexiona el párroco de Nuestra Señora del Carmen- es uno de los misterios fundamentales en el cristianismo. Es la prolongación en el tiempo de la encarnación y la redención de Jesús. Es una solemnidad clave en la vida del amor cristiano. La Eucaristía fue prefigurada a través de los símbolos en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Tenemos el Maná, que alimentaba al pueblo de Dios en su travesía por el desierto; el pan que comió el profeta Elías, para proseguir con ánimo el camino emprendido hasta el monte de Dios. También están el pan y el vino que ofrecía el sacerdote Melquisedec al Dios altísimo y era agradable a sus ojos… de hecho era único sacerdote citado en el Antiguo Testamento que ofrecía pan y vino. El sacrificio de Isaac como prueba de la fe de Abrahán, los panes y los peces que Jesús multiplicó para saciar el hambre de muchedumbre que le seguía, también son parte de esta gran prefiguración de la Eucaristía cristiana que realizamos en nuestras misas, hoy día. El pan, representado en cada hostia consagrada, es el alimento que fortalece nuestro camino espiritual hasta la casa del Padre. Jesús nos dice: ´Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, de la alianza nueva y eterna´ y no es broma. Jesús fallece en un clima sacrificial, y lo hace por amor a todos nosotros. En los antiguos ritos, la víctima del sacrificio era el vehículo de unión entre los hombres y la divinidad. Con la donación de su propia vida, Cristo se ofrece como vehículo de unión entre Dios y los suyos". "A partir de ese momento, ya no se sella simbólicamente la alianza con sangre de los animales, sino con la sangre del mismo Jesús, representada en el vino consagrado durante la misa. Esta es la convicción y certeza de nuestra fe. Este año, nuestro Corpus Cristi parroquial va a ser virtual, lo podrán ver por nuestras redes, ya que sabemos que no hay misas presenciales por ahora. Sería bueno que lo vean, pero reflexionando y en total conciencia de lo sagrado de la ocasión. En el Vaticano II se le señala a los sacerdotes: ´No puede edificarse comunidad cristiana alguna sin centrarla y enraizarla en la celebración Eucarística´. Entonces, hay que entender que la Eucaristía es condición de vida espiritual. Sin ella está descentrada e incompleta. Tomar la comunión, es decir compartir, nos lleva a la fidelidad y seguimiento de nuestro Maestro y Señor. El amor al prójimo, dar de comer al hambriento, ayudar al necesitado, es una extensión de esa Eucaristía que nosotros vivimos y compartimos, porque nuestra misión como cristianos es, también, ser pan para los demás. Para finalizar, los invito a pedir la intercesión de San Antonio de Padua y de San Cayetano, para que nunca falte el pan tanto espiritual como físico en nuestros hogares, y sigamos formando una sola familia que se rige por un solo corazón y una sola alma. Envía, Señor, apóstoles santos a tu Iglesia", concluye el sacerdote Rogacionista.



