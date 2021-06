» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

6 de Junio de 2021 - Año II - Edición Nº 135 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina SOLEMNIDAD DEL CUERPO Y SANGRE DE CRISTO La Solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo "CORPUS CHRISTI" pone de manifiesto el sacramento que es fuente y cumbre de toda la vida de la Iglesia. En cada celebración eucarística glorificamos a Dios y somos santificados. Alabamos a Dios con salmos, himnos y cantos y Él nos responde con la presencia sacramental de Jesucristo, pan vivo bajado del cielo. Ofrecemos pan y vino que por el poder del Espíritu Santo y el ministerio del sacerdote se convierten en el cordero de Dios que quita el pescado del mundo. La Eucaristía nos permite unirnos a Dios y realiza la comunión de la toda la Iglesia. Es el don de Dios que alimenta nuestro espíritu para que no muera de hambre y soledad. Es el mismo Jesucristo que misteriosamente nos acompaña y nos sostiene en el camino de la vida. El papa Francisco nos anima a que el Cuerpo y la Sangre de Cristo sea "una presencia y un apoyo en medio de las dificultades, un consuelo sublime en el sufrimiento de cada día y una prenda de resurrección eterna" Como por efecto de la pandemia no se podrá participar de manera presencial de la celebración comunitaria de la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, los invitamos a unirse a la transmisión de la Misa del domingo 6 de junio a las 11:00 hs. por Facebook: Catedral Santa Florentina. Al concluir se realizarán 15 minutos con adoración al Santísimo Sacramento y la bendición solemne. Hoy más que nunca queremos darle gracias a Dios por el don de su Cuerpo y su Sangre y queremos pedirle que nos fortalezca como familia y como comunidad cristiana.

COLECTA DE CÁRITAS Parroquia Catedral Santa Florentina invita a la comunidad a participar en la Colecta Anual de Caritas a realizarse el 12 y 13 de Junio. Hoy más que nunca cuando las circunstancias son más complejas debido a la pandemia, como comunidad estamos convocados a compartir, no sólo nuestros bienes, sino también nuestros anhelos de construir un futuro pleno de esperanza para muchos hermanos. Dadas las restricciones, pueden colaborar de las siguientes formas: Transferencia Bancaria CBU: 0720075520000000843140 ALIAS: VIDRIO.MUELLE.TERMO Nº CUENTA: 075-008431/4 Cuenta Corriente en Pesos Sobre En la Secretaría Parroquial están disponibles los sobres de Caritas para realizar su aporte de Lunes a Jueves de 9:00 a 12:00 hs Den, y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes (Lucas 6, 38)

LA BELLEZA DEL MATRIMONIO En el video del Papa de junio, el Santo Padre comienza preguntándose: "¿Es cierto lo que dicen algunas personas, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente durante estos tiempos difíciles?" El reciente período de confinamiento, en muchos casos, generó tensiones y conflictos familiares y convirtió la convivencia en una tarea más difícil de lo habitual. Pero el mensaje del Papa nos anima a continuar con renovado entusiasmo: "Vale la pena hacer el esfuerzo. Y en este viaje de toda la vida, el esposo y la esposa no están solos; Jesús los acompaña". El Papa nos muestra la belleza del matrimonio y la familia como algo más que un acto "social": "es una vocación que nace del corazón, es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica". "Preparar a los jóvenes y a los novios a una verdadera y propia vocación, y no sólo a la celebración de una boda, es una prioridad". El video completo puede verse en este enlace: https://youtu.be/bIZhd3PKqwU

Casamiento en Santa Florentina UNA NECESIDAD VITAL La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina difundió el mensaje "Una necesidad vital", en el que solicita a las autoridades adoptar "normas razonables" que garanticen las celebraciones religiosas. "Nuestro pueblo tiene la necesidad de la dimensión trascendente y religiosa de la vida que los llena de fortaleza, consuelo y esperanza. Aún para muchos que habitualmente no participaban de celebraciones y encuentros religiosos, la enfermedad y la muerte cercana de algún ser querido, así como la angustia y la desesperanza, se revelan como momentos difíciles que la fe ayuda a afrontar con mayor fortaleza". La Iglesia ha adoptado todas las normas para evitar la difusión del Covid. "En nuestras comunidades, vimos cómo se han ido perfeccionado los protocolos, los cuidados y sobre todo el sentido de responsabilidad social a los fines de cumplir con lo dispuesto en este tiempo de pandemia". Por eso, a partir de la experiencia satisfactoria de tantos barrios, ciudades y provincias, el episcopado solicitó a las autoridades que "se adopten aquellas normas razonables que posibiliten la realización de celebraciones durante estos tiempos de bajas temperaturas, dentro de los templos, con la previsión de aforos en la proporción adecuada a sus espacios físicos". "En un dialogo abierto y eficaz, creemos posible se adopten aquellas medidas que garanticen estas celebraciones, asumiendo los ciudadanos y las autoridades religiosas, el pleno cumplimiento de las disposiciones en materia de distanciamiento y aquellas otras medidas sanitarias que se vienen llevando adelante en este tiempo". PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com - semanariocatedral@gmail.com

