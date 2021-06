Visitamos a Juan Sbarra en su taller, donde impresiona ver el caudal de autos que allí se atienden. Su estructura fue, de a poco, ganándose un lugar en el automovilismo después de muchos años de trabajo. Por ello, en este presente se lo ve como a uno de esos chasistas que la mayoría de pilotos de la zona visita. Y tras invitarnos a su oficina, Juan se abre al diálogo para analizar este momento y sus proyectos, repasar su trayectoria y conocer sobre su metodología de trabajo.

-Te encontramos con mucho trabajo

-Sí, por suerte estamos bien en este momento, pero esta situación nos complica a todos y es difícil poder encontrar un equilibrio para seguir por el camino adecuado. Sin dudas, esto te complica más, sabiendo que no podés equivocarte porque lo pagas caro, dado que el tema económico está cada vez más complicado.

-¿Y cómo se lleva este momento mientras esto se vuelve a poner en marcha?

-En lo personal nosotros tenemos trabajo. Vos lo estás viendo, dado que nuestros clientes que no están en la alta competencia no nos abandonan y eso me ayuda a poder trabajar con todos los chicos en el taller y me da la posibilidad de continuar. Igual no es fácil, pero estamos manteniendo lo básico. Ojalá que pronto podamos continuar. Estaría bueno para todos. Tengo colegas que no lo están pasando bien y eso preocupa, porque los conozco y es gente de mucho trabajo y esfuerzo y se merece que les vaya bien.

-¿Y cómo vas encarando esta temporada?

-Es un tema que vamos hablando con cada uno de los pilotos para establecer los costos de este emprendimiento. Acá lo hacemos entre todos o no llegamos al final de este año, al menos en el zonal. Y cuando digo todos hablo de categorías, autódromos, motoristas y chasistas.

-Ya hablaste con tus pilotos sobre cómo se trabajará para los costos de ellos para con tu taller. Es decir, van a ir carrera a carrera

-Esto ya lo conté en otras notas: yo soy enemigo de esta forma. A mí parece que desde el arranque establecemos un precio y desde allí partimos. Quizás al comienzo resulte un número mayor, pero con el trascurrir del año se va equilibrando y hago esto porque si no provocas un desgaste innecesario con el piloto. Para mí es mejor, a mitad del torneo, sentarse a hablar otra vez, actualizar los números y llegar a fin de año sin problemas, pero esto también lo podes hacer en un campeonato normal y lo digo desde lo económico y este presente también te obliga a consensuar con el piloto para poder buscar una salida acorde al menos para los dos. La verdad es que la inflación te pasa por arriba y sí, tenés que sentarte a charlar antes de fin de año

-¿Cómo arrancó lo tuyo con el automovilismo?

-Esto viene por herencia de mi abuelo "Cholo". Siempre anduvo con los fierros, un fenómeno el abuelo. Vos lo veías y siempre estaba haciendo algo y si era con los fierros, mejor. Te digo más: tenía una vaquet (se le ponen brillosos los ojos) que yo hasta llegué a correr con ella varias competencias de regularidad. Y la tengo porque voy a restaurarla porque es un sello para los Sbarra. Mi viejo también siempre estuvo metido con el automovilismo y quizás ahí comencé. Así fui encariñándome con los fierros. Fijate que nunca llegué a correr en karting, no me interesaba. Pero me empecé a enganchar con los fierros y llegué a correr como piloto en ALMA con mi hermano Diego, je… Dos locos a la aventura, solo mi viejo nos podía aguantar y bancar. Qué lindo momento. También fui acompañante de Pablo Villverde, pero yo me daba cuenta que lo mío venia por otro lado, me gustaba trabajar con los fierros, como el abuelo, como mi viejo. Y él después me hizo un contacto con Pozzi, una gran persona que me abrió la cabeza, y empecé con los chasis. Estuve desde 2006 hasta 2010 en la fábrica y atendíamos los autos del TN. Eso fue el disparador que me metió en este tema y te puedo asegurar que me encanta lo que hago. Eso también me llevó a capacitarme y tomé curso en la UTN con Canapino que fue muy bueno. Después seguí con varios cursos de mecánica y competición.

-¿Y cómo fue lo de Canapino?

-Brillante, era un crack. Un grande Alberto, siempre iba un paso adelante. Si vos lo sabias entender, quédate tranquilo que lo tuyo iba a funcionar. Me dolió su muerte, porque fue muy bueno con nosotros.

-¿Y con qué tipo de vehículo te sentís más cómodo para trabajar?

-Cuando uno llega a este nivel sabes que el tema es profesional y no hay problemas, estamos bien con todos: auto, fórmula… De hecho, acá trabajamos con todos y hacemos todos desde nuestros comienzos.

-¿Cuándo uno se recibe de chasista?

-Es buena la pregunta, pero quizás no tenga la respuesta correcta que buscas.

-Una vez le pregunté al Flaco Traverso cuándo uno se recibe de piloto y me dijo: "cuando ves más allá del capot".

-Jaja… Si lo dice el Flaco. Siempre digo que no hay que dejar de perder de vista a tipos como Traverso, son quienes ya escribieron su página en el automovilismo, son parte de un período que marcó un momento y que para disfrutar este presente hubo un pasado con gente como el Flaco que aportó lo suyo. Y para contestar a tu pregunta, la realidad es que lo nuestro va creciendo día a día, porque la tecnología te lleva a que estés siempre capacitándote y debés seguís ese lineamiento. Nosotros llevamos muchos años con esto, trabajamos en todos los frentes y en casi todos los autos de diferentes categorías hemos ganados muchas carreras. Ganamos campeonatos a nivel zonal y nacional. Quizás mantener una estructura de tanto tiempo y poder seguir estando sirva para contestar tu pregunta.

-¿Hasta dónde juega el piloto para tu trabajo?

-Es muy importante tener un piloto que interprete lo que hace el auto. Es muy interesante que cuando se suba al auto sepa qué hace el mismo, porque cuando se baja agiliza todo el trabajo. Muchas veces se da que no saben explicar lo que hace el auto y eso lleva más trabajo para corregir.

-¿Y qué lectura hacés de los pilotos?

-El otro día leí algo interesante que decía Berta, donde reflejaba este tema. Decía que los pilotos como cualquier otro deportista puede destacarse en su especialidad. En el automovilismo hay coches chicos o medianos, más potentes o menos potentes, depende la categoría; y uno puede ser el mejor del mundo en una categoría y no destacarse en otra. Yo juzgo a los pilotos según cómo hayan corrido en ese momento. O cuando la categoría era otra, quién había sido el mejor en ella. No se puede comparar el uno con el otro y entiendo que es así, ya sea a nivel nacional o zonal

-Hablaste de lo profesional que debe ser un chasista y dentro de este contexto también se aconseja al piloto qué motorista debería utilizar. ¿Forma parte de lo tuyo?

-Es un tema delicado, porque en este ambiente cada uno atiende lo suyo y a veces no son claros ni sinceros y te termina tratando de llevar al piloto para otro lugar. Para evitar todo ese manoseo directamente no me meto en el tema de los motoristas. Nosotros trabajamos en lo nuestro específicamente, esto de aconsejar no es lo nuestro en este tema en particular. Cada uno debe hacerse cargo de lo suyo cuando no anda el auto. Se entiende lo que quiero decir. Hay veces que se echan la culpa uno al otro y el piloto no sabe qué pasa, si es el motor, si es el chasis. Nosotros en esto somos claro: si nos toca la parte del chasis, porque no anda, nos hacemos cargo.

-Por lo que contás, te ha sucedido.

-Sí, claro. Uno cree que todos vamos para el mismo lado, pero a veces te traicionan. No tiene sentido dar nombres, pero me pasó y más que molestarme, me dolieron esas actitudes. Pero sí, esto sucede en el automovilismo, no es nuevo y va en la formación de cada individuo. Leí una nota que le hiciste a Daniel Berra que decía que en el automovilismo no hay amigos, solo conocidos y ahora entendí clarito lo que decía desde su experiencia. Y cerraba diciendo que esto es por plata. Genial.

-Y un día llegaron las chicas a cambiar la historia del JRT

-Sí, tal cual. Armamos un equipo muy profesional, con gente muy capacitada para este proyecto que ya está dando sus frutos. Acá, las chicas, como vos decís, están muy comprometidas y te muestran, además, ser muy buenas personas. Son muy compañeras y profesionales, estamos muy contentos con lo que encaramos y a Tamara Vital, la encargada de este lindo proyecto, también le estamos muy agradecidos por confiar en nosotros.

-Desde afuera se pregunta: ¿cómo es trabajar con pilotos de este nivel?

-Sencillo, lo dije anteriormente. Somos profesionales y cada uno sabe el lugar que le corresponde y el único objetivo son los resultados. No hay misterios. Hay una comunión muy linda con ellas y todos vamos para el mismo lado. Cuando te dicen si es lo mismo que atender a los pilotos masculinos, je, me río porque no te cambia nada. Es más: a veces me entiende mejor una chica que un piloto varón.

-¿Y quiénes manejan mejor: las mujeres o los hombres?

-Je… Viniste con toda la potencia hoy.

-Es que dentro de este contexto quiero también recibirme de periodista

-Je… Ya que anteriormente lo mencionaste al Flaco Traverso, le escuché decir algo muy lindo e interesante sobre este tema: él asegura que las mujeres manejan muy bien en Argentina, pero lo que pasó es que se empezaron a copiar de nosotros y entonces ahora hablan por teléfono, fuman, toman mate, todo arriba del auto y se perdió ese privilegio que tenían. En mi caso, la verdad es que a las chicas cuando le decís algo lo captan rápidamente, son aplicadas. Y si me apuras, te digo que muchas veces te dan menos problemas que los pilotos.

-¿La llegada a un nuevo taller tiene que ver por cuestiones de comodidad?

-Sí, desde ya. Vamos a trabajar mucho más cómodos, podemos tener los autos de carrera en un lugar y el otro taller queda para atender a toda mi clientela, que por suerte es buena y le debemos dar también espacio. Acá está la mano de papá, que pone todo para colaborar con este proyecto y, nobleza obliga, al igual que mis hermanos, porque Diego es un poco la mano derecha para mí. Si todo sigue así, próximamente nos estaremos mudando para allá

-Cuando hablás de mano derecha viene a mi recuerdo el Gusty Martínez.

-Cómo no lo voy a recordar, es mi amigo, somos familia con él. Es alguien que siempre estuvo conmigo y en los momentos más difíciles desde aquellos comienzos y nunca dejó de trabajar. Es alguien importante en mi vida hasta el día de hoy. En un momento le apareció una posibilidad importante y no debía dejarla pasar, son esas personas que se ponen la camiseta y va más allá de cualquier análisis. Pero la verdad es que con los chicos de hoy también trabajamos muy bien, ellos saben cómo es este trabajo y demuestran en cada situación los profesionales que son. Estoy también orgulloso de ellos.

-¿Y hoy cómo se compone el equipo de pilotos?

-En el Top Race están Agustina Mattio, Rocío Migliore y Valentina Funes. En la categoría ALMA están el Pato Maciel y Agostino Giordano en la Clase 2; Martín Sava, Beto Avendaño y Brian Arriola en la Clase 3. Después hay dos chicos más que están definiendo arrancar en el ALMA y quizás lleguemos a cinco autos en el Top Race. Lo que pasa es que no hay autos y veremos de cara al futuro cuándo nos irán entregando los mismos.

-¿Estuvo la posibilidad de sumar al equipo de los hermanos Emma?

-Nunca llegamos a juntarnos, hubo un contacto con un amigo en particular que nos puso de frente a una reunión, pero después, por diferentes razones y distintas situaciones, nunca se pudo concretar. Así quedó pendiente para otro momento, pero me enteré que arreglaron con Carlos Devesa y me pareció, bien dado que es muy profesional y muy comprometido con todo lo que encara.

-¿Estuvo la posibilidad de sumar a Daniel Vidal?

-Sí, desde el año pasado que veníamos hablando tras un contacto de un amigo de ambos y hablamos para arrancar. Después, el accidente lamentable de Tamburrini hizo que todo se detuviera y días atrás nos pusimos de acuerdo y se sumó. Yo quería tenerlo al Chino en el JRT porque es un piloto interesante, con muchos antecedentes. Ya corrió a nivel nacional y sé de su capacidad y lo profesional que es para este emprendimiento. Va a la Clase 3 de ALMA con el Gol y a mí también me gusta estar con ese auto en la clase. Tendríamos que andar muy bien.

-Juan, gracias por todo este tiempo.

-Vos estás con nosotros desde mis comienzos. Nunca voy a olvidar cuando yo arranqué que vos me dijiste quiénes podían venir a verme para que les atienda el auto y lo que podía llegar a pasar y siempre lo cuento porque no le erraste con ninguno, jajaja… Los años que tenés de tanto tiempo en el automovilismo me lo marcaron. Gracias por esta nota y para mi equipo siempre es agradable que nos visites. Saludos a todos los que siempre están acompañando al JRT, a mi familia y espero que podamos seguir corriendo.