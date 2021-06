» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 06/jun/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

6 de Junio de 2021







SE PREPARA PARA COLOMBIA La Selección Argentina cerrará hoy su preparación para enfrentar el martes a Colombia por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Para este duelo, el entrenador Lionel Scaloni dejó entrever que Gonzalo Montiel y Marcos Acuña podrían ingresar en la formación titular en reemplazo de Juan Foyth y Lucas Ocampo. Otro que podría volver al once inicial es Nicolás Otamendi, quien cumplió su sanción. Además, Sergio Agüero sería parte de la delegación que viajará rumbo a Barranquilla.



LA SUB 23 LLEGÓ A MARBELLA El Seleccionado Argentina Sub 23 que se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio arribó a Marbella, donde disputará dos encuentros amistosos: el primero será el martes frente a Dinamarca y el segundo, el viernes ante Arabia Saudita. Quienes se perderán estos partidos son Leonardo Balerdi y Nazareno Colombo, dado que dieron positivo de coronavirus. Para reemplazarlos, Fernando Batista citó al defensor Leonel Mosevich (Vizela de Portugal) y al atacante Matías Vargas (Espanyol de España). SCHWARTZMAN TAMBIÉN AVANZA Con solidez, Diego Schwartzman sigue creciendo y avanzando en Roland Garros: ayer venció 6-4, 6-2 y 6-1 al alemán Philipp Kohlscreiber y se metió en los Octavos de Final del segundo Grand Slam del año, instancia a la que ya se había clasificado Federico Delbonis. Ahora, por el boleto a Cuartos de Final, el Peque se medirá mañana con otro alemán, Jan-Lennard Struff; mientras el oriundo de Azul chocará hoy con el español Alejandro Davidovich Fokina. Mientras tanto, el sábado del Bois de Boulogne regaló una función nocturna del suizo Roger Federer, quien superó 7-6, 6-7, 7-6 y 7-5 al alemán Dominik Koepfer para garantizar otra jornada completa del Big 3 el próximo lunes. Es que, anteriormente, Rafael Nadal (que barrió al británico Cameron Norrie) y Novak Djokovic (apabulló al lituano Ricardas Berankis) habían avanzado también a los Octavos de Final.



VICTORIA ANTE PAÍSES BAJOS La Selección Argentina de Vóley cerró con victoria su segundo weekend de la Volleyball Nations League: venció 3-0 a Países Bajos con parciales de 25-19, 25-20 y 25-23. Los máximos anotadores albicelestes fueron Federico Pereyra (15 puntos) y Facundo Conte (14). Con este resultado, los dirigidos por Marcelo Méndez presentan ahora récord de dos triunfos y cuatro derrotas y se ubican en la 12ª posición con 5 unidades. El próximo compromiso argentino en Rimini será el miércoles desde las 14.30 horas, cuando enfrente al local Italia.



NBA: FACUNDO CAMPAZZO Los Denver Nuggets de Facundo Campazzo comenzarán este lunes su serie de semifinales de Conferencia Oeste de la NBA frente a Phoenix Suns. En tanto, hoy se conformará la otra llave: Dallas Mavericks y Los Angeles Clippers disputarán el séptimo juego para definir al rival de Utah Jazz. Mientras en la Conferencia Este, Brooklyn Nets derrotó ayer 115-107 a Milwaukee Bucks en el primer partido de su duelo semifinal. La otra llave entre Atlanta Hawks y Philadelphia Sixers empezará hoy. ESPAÑA: BOLMARO Y LAPRO En España, Barcelona superó ayer 94-73 a Joventut de Badalona y se clasificó a semifinales, instancia en la que se medirá con Lenovo Tenerife. El cordobés Leandro Bolmaro aportó 9 puntos, 2 rebotes y una asistencia para el conjunto blaugrana. Del otro lado del cuadro surge Real Madrid, que derrotó 81-75 a Gran Canaria para quedarse con la serie y convertirse en rival de Valencia en semifinales. Sin embargo, en esta instancia, su plantilla se podría ver sumamente reducida por las lesiones del argentino Nicolás Laprovittola (ausente ya en el último partido) y Sergio Llull, quienes sufren distintas molestias musculares. HOY CORREN F1 Y MOTOGP El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) consiguió ayer su segunda pole position consecutiva en la temporada de Fórmula 1 al ser el más rápido de la clasificación en el Gran Premio de Azerbaiyán, dejando atrás al británico Lewis Hamilton (Mercedes) y el neerlandes Max Verstappen (Red Bull). La carrera se pondrá en marcha hoy a las 10.00 (hora argentina). En tanto, en el circuito catalán de Montmeló, este domingo se disputará la séptima fecha del MotoGP: el francés Fabio Quartararo (Yamaha) consiguió ayer su quinta pole position consecutiva y, por ello, partirá desde adelante en el Gran Premio que se largará a 8.00 (hora argentina).

Breves: Deportivas

6 de Junio de 2021

