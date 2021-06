DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

A 25 años de un torneo memorable













PABLO PRIGIONI FUE UNA DE LAS GRANDES FIGURAS DEL TORNEO. POCO DESPUÉS ASCENDERÍA A LA LIGA NACIONAL CON BELGRANO (SN) EN EL INICIO DE UNA CARRERA QUE LO LLEVARÍA A BRILLAR EN ESPAÑA, LA NBA Y LA SELECCIÓN ARGENTINA.





NELSON INGLES (11) Y MARIANO MISENTA (15), DOS DE LAS FIGURAS DE LA ABZC. EL ZARATEÑO FUE ELEGIDO COMO EL MEJOR JUGADOR DEL TORNEO En 1996, la Asociación de Zárate-Campana organizó el Provincial de Selecciones Sub 22, campeonato que contó con muchos jóvenes que luego serían figuras de la Liga Nacional y llegarían a la Selección Argentina. En ese marco, el combinado de nuestra zona, cuya base se formó con jugadores de Siderca, consiguió un gran subcampeonato, perdiendo recién en la final ante el equipo de San Nicolás que era liderado por un todavía desconocido Pablo Prigioni, junto a Víctor Baldo y Roberto Gabini. Estos largos meses de pandemia no sólo han dejado al básquet de nuestra zona sin sus habituales competencias, sino también ha generado una pausa en la realización de los campeonatos zonales y provinciales de Selecciones que tantos promisorios proyectos suelen reunir. Fue el caso, por ejemplo, del Torneo Provincial Sub 22 de 1996 que organizó la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) entre el 30 de mayo y el 2 de junio de ese año. Un cuarto de siglo atrás, el básquet argentino disfrutaba de su regreso a los Juegos Olímpicos después de 44 años y tras la frustrada participación en Moscú 1980. En aquella década, a pesar de contar con grandes talentos como Marcelo Milanesio, Héctor Campana, Juan Espil y Hernán Montenegro, la Selección Nacional nunca pudo dar el salto de calidad en el concierto internacional. Y tampoco lo lograría en aquella cita olímpica de Atlanta, a pesar de discutirle un tiempo al equipo NBA de Estados Unidos y de lograr una histórica victoria sobre la Lituania de Arvydas Sabonis y Sarunas Marciulionis. Sin embargo, con la Liga Nacional en constante crecimiento y ofreciéndole oportunidades a jóvenes valores (se disputaban partidos de 48 minutos que obligaban a mayores rotaciones), venía asomando una generación que, pocos años más tarde, ya entrado el Siglo XXI, conduciría a la Selección y al básquet argentino hacia lugares jamás soñados. En ese contexto, la ABZC, que todavía no se había extendido hacia Escobar y Pilar, decidió organizar el Torneo Provincial de Selecciones Sub 22. Un certamen que contó con la participación de muchos jóvenes que luego serían figuras de la Liga Nacional y la Selección Argentina. Y que por quedar muy pegado al Sudamericano de la categoría no pudo disfrutar de dos enormes responsables de los impensados éxitos que llegarían posteriormente: Juan Ignacio Sánchez y Emanuel Ginóbili. Ambos habían sido convocados por Bahía Blanca para el Provincial, pero también por Rubén Magnano para jugar el Sudamericano Sub 22, torneo que comenzaría en Brasil una semana después. "Pepe" (que ya sumaba un par de temporadas en la Liga Nacional) llevaba años formando parte de los combinados nacionales juveniles, mientras para "Manu" fue su primera citación a una Selección Argentina después de haber tenido un buen debut en el básquet profesional con Andino de La Rioja. Esas dos bajas y también la de Hernán Jasen (otro futuro integrante de la Selección Argentina) limitaron a la Selección Bahiense, que igualmente presentó un combinado fuerte, con varios jugadores que llegaron a la Liga Nacional y liderado por Pablo Gil, un escolta que comenzaba a despuntar en Estudiantes de Bahía Blanca y que disputó 15 temporadas en la elite del básquet argentino (Mejor Sexto Hombre en 2002). En cambio, el que no se guardó nada fue San Nicolás: con Regatas en la Liga Nacional y Belgrano en el TNA, el entrenador Ariel Amarillo logró disponer de varios jóvenes de enorme proyección. Y tuvo tres figuras descollantes: el base Pablo Prigioni, quien luego sería parte estable de la Generación Dorada (disputó dos Juegos Olímpicos y tres Mundiales), además de brillar en España y llegar hasta la mismísima NBA; el alero Roberto Gabini, que una semana después participó del Sudamericano Sub 22 junto a Sánchez y Ginóbili y que, posteriormente, tendría una extensa carrera en nuestro país, España e Italia; y el ala-pivot Víctor Baldo, otro jugador que llegaría a la Selección Argentina (fue campeón en el Sudamericano 2001 de Chile junto a varios integrantes de la Generación Dorada) y que tendría también una destacada trayectoria, consagrándose bicampeón de la Liga Nacional con Estudiantes de Olavarría (2000 y 2001) y jugando luego por diez años en España. Por su parte, Mar del Plata tenía una media cancha repleta de talento con Sebastián Rodríguez, Homero Rasch y Juan Manuel Locatelli. El primero, conocido popularmente como "Tato", había debutado en Peñarol en la Liga Nacional con apenas 16 años y en la primera década de los 2000 se transformaría en uno de los jugadores más importantes de la historia del Milrayitas, con el que conquistó dos títulos de LNB y otros dos de la Liga de las Américas antes que una afección cardíaca lo obligara a retirarse en 2011. Rasch también había debutado muy joven en Peñarol y durante la temporada previa a aquel Provincial fue parte del plantel de Siderca de Campana en el TNA 1995/96, donde adquirió experiencia antes de regresar a la Liga Nacional. Mientras Locatelli llegaría un año después a Campana en busca de minutos y protagonismo y, tras el subcampeonato alcanzado en el TNA 1997/98 con "el Metalúrgico", volvería a la elite para construir una carrera que lo vio campeón de la Liga Nacional (en 2009 con Atenas de Córdoba), de la Liga de las Américas (en 2008 con Peñarol) y del Sudamericano 2008 con la Selección Argentina (curiosamente, fue convocado luego que se bajara el nicoleño Roberto Gabini). Además, entre otros nombres con experiencia en la LNB, el combinado de "La Feliz" también contaba con el rosarino Diego Fessia, quien había pasado por las filas de Siderca de Campana y que al año siguiente sería el goleador de la final del Campeonato Argentino de Mayores, jugando para Santa Fe junto a Andrés Nocioni. ¿Y el Seleccionado de Zárate-Campana? Sin ese calibre de figuras, pero con algunos jugadores que ya se habían probado en el TNA o la Liga B, el combinado de nuestra zona no solo presentó un interesante equipo, sino que además terminó haciéndose camino hasta la final de este Provincial Sub 22. Como la ABZC todavía no había hecho pie en Pilar y Escobar, el plantel estuvo conformado en su mayoría por jugadores de Siderca (que por entonces tenía un equipo en el TNA y otro en el Provincial de Clubes) y del Club Náutico Zárate. La entidad de nuestra ciudad aportó seis hombres: los bases Mariano Misenta, Nelson Inglés y Adrián Bueres; el escolta Marco Dell´Acqua; el alero Mariano Gil; y el interno Roberto Schramm. Y el Ancla sumó otros cinco: el escolta Alfredo Nízoli; los aleros Juan Pablo Pisati y Miguel Heffernan; y los internos Leonardo Pascal y Víctor Rodríguez. El combinado lo completaba el pivot Luis Pikaluk, de Independiente de Zárate. En el debut, la Selección de Zárate-Campana, dirigida por Marcelo Elusich, remontó un complicado partido frente a Mar del Plata y logró quedarse con la victoria 89-85 en los minutos finales, destacándose la tarea de Inglés (21 puntos) y Pikaluk (24). En el combinado de "La Feliz", conducido por el legendario Adolfo "Gurí" Perazzo, el goleador fue Locatelli (25). En la segunda jornada, siempre en cancha de Independiente de Zárate, la ABZC dio cuenta de Junín en otro ajustado encuentro que se definió en los instantes finales. Fue triunfo 97-90 con 24 puntos de Mariano Gil y 22 de Pikaluk.

LA SELECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ZARATE-CAMPANA SE CORONÓ SUBCAMPEONA EN AQUEL TORNEO PROVINCIAL SUB 22. ARRIBA: JUAN PABLO PISATI, VÍCTOR RODRÍGUEZ, MIGUEL HEFFERNAN, JUAN CENTURIÓN (AT), MARCELO ELUSICH (DT), LEONARDO PASCAL, LUIS PIKALUK Y MARIANO GIL. ABAJO: ROBERTO SCHRAMM, ALFREDO NIZOLI, MARCO DELL´ACQUA, ADRIÁN BUERES, MARIANO MISENTA Y NELSON INGLÉS.



De esa manera, Zárate-Campana ganó la zona que se disputó en el gimnasio del Rojo, donde estaba pautada también la definición del Provincial. Su rival en semifinales sería Bahía Blanca, que había terminado segundo en el grupo que se jugó en San Nicolás. Fue entonces cuando se vio lo mejor del combinado de nuestra zona, que hizo un brillante primer tiempo (56-31) y terminó adjudicándose la victoria por 118 a 109, con destacadas producciones de Ingles (21 puntos), Heffernan (19) y Misenta (16) y dejando sin premio a una notable actuación ofensiva del bahiense Pablo Gil (41 puntos). En la final esperaba San Nicolás, que sufrió para vencer a Mar del Plata en semifinales. Finalmente, el triunfo nicoleño fue por 82-75, con 18 puntos de Prigioni y 15 de Gabini para el ganador; y 32 de Locatelli para el perdedor. Con un gran marco, el partido por el título se jugó el domingo 2 de junio en el gimnasio de la calle Independencia de la vecina ciudad. Pero San Nicolás no le dio chances a Zárate-Campana y arrasó con las expectativas locales: con un Prigioni (17 puntos) muy efectivo desde tercera dimensión, el dominio de Baldo (23) en la zona pintada y los chispazos de Gabini (18), los dirigidos por Ariel Amarillo se impusieron de principio a fin a pesar de los esfuerzos de Ingles (22), Misenta (13) y compañía. Así, San Nicolás se quedó con el título y repitió lo logrado en Mar del Plata el año anterior. Por su parte, Zárate Campana debió conformarse con un muy meritorio subcampeonato. El podio lo completó Mar del Plata, que derrotó 108-100 a Bahía Blanca en el partido por el tercer puesto. Y la quinta posición fue para Junín, que postergó a La Plata al sexto y último lugar. El máximo goleador del certamen resultó Pablo Gil, quien anotó 120 puntos (promedió 30 por partido) y superó a Locatelli, mientras el premio al Jugador Más Valioso recayó en las manos de Nelson Inglés, único jugador de esa Selección ABZC que llegaría posteriormente a la Liga Nacional: pasó por Ferro Carril Oeste y Boca Juniors (además, también jugaría ocho temporadas en el básquet italiano). Hoy, 25 años después, en plena pandemia y detalles y anécdotas al margen, este Provincial Sub 22 es uno de esos recuerdos imborrables para el básquet de Zárate-Campana. Y, de alguna manera, fue propio de una época en que el básquet argentino empezaba a volar hacia lo más alto de la escena mundial. Aunque, por entonces, nadie lo creyera posible. OTROS DESTACADOS PROVINCIALES REALIZADOS EN ZÁRATE-CAMPANA -En 1944, nuestra ciudad albergó la cuarta edición del Campeonato Provincial de Mayores en la vieja cancha del Club Esso, bajo la barranca. Por entonces, todavía no existía la Asociación de Zárate-Campana, por lo que la organización fue de la Asociación Regional de Campana, integrada por entonces por el Campana Boat Club, el Club Social y Deportivo América, el Club Deportivo Central Argentino, el Club Esso y el Club Sportivo Rivadavia. El representativo local estuvo conformado por Aníbal Héctor "Zurdo" Luraschi, Rubén Francisco Romano, su hermano Heraldo Romano, Aníbal Ahumada, Aldo Negri, Florencio De Lisi, Wilfredo Cracco (de Defensores Unidos de Zárate) y Horacio Damonte (de Central Buenos Aires). Y el técnico fue "el Lobo" Camafreitas. Campana tuvo una gran actuación, perdiendo recién en la final por un punto (48-47) ante Bahía Blanca, que de esa manera conquistó su cuarto título provincial consecutivo. Al año siguiente, los bahienses lograrían el pentacampeonato en Olavarría y posteriormente, en 1946, el hexacampeonato, superando nuevamente a Campana en la final. Así, esa camada se transformaría en el gran antecedente de la denominada "Década de Oro" del básquetbol bahiense: en 1964, con el liderazgo de Alberto "Beto" Cabrera y otras figuras como José De Lizaso y Atilio Fruet, la Selección de Bahía Blanca comenzaría una racha en la que ganó once de doce Torneos Provinciales de Mayores. -En 1980, la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) organizó el Campeonato Provincial de Mayores, para el cual se inauguró el gimnasio de Defensores Unidos. El campeón fue Bahía Blanca, que contaba en sus filas con jugadores como Jorge Faggiano. La Selección de la ABZC fue dirigida por Augusto Pastore y estuvo integrada por mayoría de jugadores de Zárate (Mario Márquez, Juan Fumi, Omar Olguin, Jorge Madoz y Daniel Araoz, entre otros) y un único representante del Campana Boat Club (Jorge Faro). En este certamen sobresalieron las participaciones de tres jugadores que luego tendrían destacadas trayectorias a nivel nacional y que llegaron a la Selección Argentina en esa misma década del ´80: Daniel Aréjula (elegido el mejor jugador juninense de todos los tiempos), Aldo Yodice y Marcelo Duffy (quien fue goleador de Siderca en el TNA 1994/95). -En 1986, la ABZC hospedó el Provincial de Juveniles. El campeón fue Bahía Blanca, que superó 97-92 a Zárate-Campana en el partido decisivo. El plantel bahiense contaba con Juan Espil (uno de los mejores tiradores de la historia de la Selección Argentina y figura del combinado nacional en la década de 1990) y Federico "Chubi" Susbielles (después de jugar muchos años en Liga Nacional fue Presidente de la CABB). Además, era dirigido por un muy joven Sergio Santos Hernández, actual entrenador de la Selección Argentina ("Oveja" tenía apenas 23 años). Otra presencia destacada en ese certamen fue la del marplatense Eduardo Dominé, que terminó como goleador del torneo y luego se convertiría en otro de los grandes tiradores de larga distancia que tuvo la Liga Nacional (además, llegó a integrar la Selección Argentina en el Mundial de 1994 junto a Espil). Por su parte, Zárate-Campana estuvo representada por jugadores que tuvieron larga trayectoria en el básquet de la zona como Eduardo Barbosa, Gustavo Godoy y Rubén Montani.

JUAN ESPIL, GRAN FIGURA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN LOS ´90, JUGÓ EN 1986 UN PROVINCIAL EN ZÁRATE. -En 1992, el Club Siderca albergó la 13ª edición del Campeonato Provincial de Cadetes. La Selección de Zárate-Campana estuvo representada por la misma camada de jugadores que en 1996 jugó el Provincial Sub 22 y se coronó campeón al vencer a Chivilcoy en la final. El plantel era dirigido por Claudio Ferrari y estaba integrado por Mariano Misenta, Hernán Salvador, Roberto Schramm, Diego Fessia, Gabriel Spalla, Nelson Ingles, Juan Pablo Pisati, Matías Pay, Miguel Heffernam, Leonardo Pascal y los refuerzos Martín Fernández y Roberto Gabini. -En 2003, la ABZC organizó la 58ª edición del Campeonato Provincial de Mayores y se dio el gusto de coronarse campeón, cortando una racha de 50 años sin títulos en este certamen (la última vez había sido en Tandil, en 1953, cuando logró su primero). El plantel, que terminó invicto, estuvo conformado por tres campanenses: Mariano Misenta, Rubén Runke y Andrés Horst. Y se completaba con Francisco Rasio, Rodrigo Rítoli, David Pineda, Víctor Rodríguez, Fernando Bruckner, Cristian Arias, Guillermo Delisi, Nicolás Tabares y Gabriel Cedro. Las sedes de este torneo fueron Independiente (Z) y el Club Ciudad de Campana. Y entre los jugadores participantes se destacaban dos figuras de Junín: Raúl "Chuni" Merlo y el campanense Mariano Aguilar. Al año siguiente, en 2004, la ABZC repetiría el título en Tres Arroyos. -En 2009, la ABZC organizó el Provincial de Juveniles (el Club Ciudad de Campana fue una de las sedes) y presentó un equipo con dos jugadores que habían integrado la Selección Argentina que ese año disputó el Mundial Sub 19 en Nueva Zelanda: Lisandro Rasio y Mateo Gaynor. Además, contaba con dos representantes campanenses: Camilo Cáceres y Alejandro Abaz. Sin embargo, perdió el título en la última jornada a manos de Mar del Plata, que tuvo como gran figura a un base que no superaba los 180 centímetros: Facundo Campazzo, actual jugador de Denver Nuggets, quien meses antes se había quedado afuera del Mundial de la categoría.

UNA DÉCADA ANTES DE BRILLAR EN EL MUNDIAL DE CHINA 2019 Y ENCAMINARSE HACIA LA NBA, FACUNDO CAMPAZZO FUE FIGURA DEL PROVINCIAL DE JUVENILES QUE SE DISPUTÓ EN ZÁRATE Y CAMPANA EN 2009.

