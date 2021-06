El periodismo local celebró su día sin dejar de recordar a colegas que ya no están

Fue con un acto organizado en la plaza Eduardo Costa y del que participaron autoridades y miembros del Círculo de Periodistas de Campana, periodistas no asociados y funcionarios locales. Es la segunda vez que los periodistas de Campana deben celebrar su día en pandemia, como recordó más de un colega durante el acto de ayer llevado a cabo frente al monolito que recuerda al reportero gráfico José Luis Cabeza y además a los periodistas de la ciudad que ya no están. En ese sentido, fue un acto muy emotivo porque los presentes no dejaron de evocar a los periodistas perdidos durante el 2020, como Miguel Di Fino -uno de los fundadores de la carrera de Comunicación en el Instituto 15-, Juan Carlos Lozzi -le dio un sello único a su programa sobre sociedades de fomento- y Charly Schneider, creador del portal de noticias Campana Argentina, uno de los primeros del distrito. Rubén Carneiro, conductor del noticiero de Canal 15 y periodista de dilatada trayectoria, fue el encargado de colocar una ofrenda floral a los pies del monolito que, entre otros, también recuerda al "Pancho" Miner, fotógrafo de LAD fallecido en 2016. "Como siempre nosotros tenemos este día nuestro, el único en el año que nos juntamos todos, que no tenemos ningún tipo de diferencias en este lugar - igualmente tenerlas es bueno y sano-. Es un momento único en el año y con la gran responsabilidad que tenemos: homenajear a los que hoy no pueden estar parados acá a nuestro lado", expresó Diana Moreira, de FM Futuro, en representación del Círculo de Periodistas de Campana (CIPECA). Por su parte, Carneiro manifestó que "la peor manera de festejar el Día del Periodista es con tapabocas", en alusión a las normativas sanitarias vigentes y a la libertad de expresión, valor fundamental de las sociedades democráticas, aunque compartió su "esperanza" para que "en el próximo festejo estemos todos nuevamente aquí y mucha gente más, sin tapabocas, ya fuera de la pandemia, pudiendo celebrar libremente". "También estamos aquí porque queremos recordar a muchos colegas que ya no están con nosotros, algunos que se han ido en este último año, compañeros periodistas que nos han dejado, con los cuales tuve la oportunidad de trabajar y que me han golpeado fuertemente con sus partidas", expresó, evocando a Lozzi, Schneider, Di Fino y Fernando Molinari, quien supo trabajar en Teledelta y perdió la vida hace pocas semanas. Por su parte Daiana Costichi, de Campana 360, le dedicó sentidas palabras a Schneider: "No solo despido a un colega sino a un amigo, que es Charly, con el cual recorrí una hermosa cantidad de tiempo trabajando". También expresaron palabras Gustavo Dappiano (Radio UTN), Martín Fournier (La Auténtica Defensa), Mariano Tanelli (El Campanense Diario) y Lirolay Bravo (Info ZC) y Arturo Remedi (FM del 15), entre otros. Al acto se sumaron los concejales Soledad Calle y Marco Colella, el director de Cultura municipal, Hernán Casanova, y los párrocos Rufino Giménez Fines y Fernando Crevantin, a cargo de la liturgia religiosa. El Día del Periodista se celebra en homenaje al primer periódico de ideas patrias, La Gaceta de Buenos Ayres, dirigido por Mariano Moreno. Vio la luz el 7 de junio de 1810, pocos días después de la revolución de Mayo, y fue editado hasta el año 1821.

