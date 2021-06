Incendio en Balcarce y 25 de Mayo

Fue el domingo por la madrugada y se generó a partir de una falla eléctrica. Durante la evacuación del lugar hubo dos Bomberos Voluntarios intoxicados por inhalación de humo que debieron ser internados. El Hotel Park View de Balcarce y 25 de Mayo tuvo que ser evacuado en la madrugada del domingo debido a un principio de incendio que tuvo lugar cerca de las 3 de la mañana. Aparentemente, todo se originó en una sobrecarga en la instalación eléctrica entre los pisos 3 y 4, que generó gran cantidad de humo y fue avanzando hacia los pisos superiores, además de quedar todo el edificio a oscuras. En el lugar se presentaron los móviles de bomberos 48 y 41, las unidades de Rescate 43 y 47, y una ambulancia del SAME 1 y 2; quienes contaron con el apoyo de Defensa Civil, Tránsito Municipal y efectivos del Comando Patrulla. Los ocupantes de los pisos inferiores evacuaron sin mayor problema, al tiempo que el de los superiores debieron esperar a ser rescatados, incluyendo una señora en sillas de ruedas que debió ser bajada a pulso por las escaleras, lo que provocó momentos de ansiedad y tensión, incluso entre familiares que se iba acercando al lugar e intentaron ingresar por su cuenta a ayudar. El extenso y extenuante operativo finalizó alrededor de las 6 de la mañana. Gracias a la rápida intervención de los Bomberos, el fuego no prosperó, pero varios rescatados necesitaron recibir oxígeno por principio de asfixia. Incluso dos Bomberos Voluntarios, Gerardo Sosa y Roberto Godoy, debieron ser internados en la Clínica Delta y conforme pasaron las horas evolucionaron favorablemente. Al cierre de esta edición, se encontraban fuera de peligro.

El siniestro se originó en una sobrecarga en la instalación eléctrica.





Los dos bomberos afectados evolucionan favorablemente.





El extenso y extenuante operativo finalizó alrededor de las 6 de la mañana.





Trabajaron cuatro móviles de Bomberos y dos del Same, entre otros.

Continúa n trabajando Bomberos Voluntarios de Campana y Defensa Civil evacuando el edificio. A medida que rescatan a los vecinos intoxicados con humo son guiados a las ambulancias de SAME 1 y 2 y de Rescate de Bomberos 43 y 47 pic.twitter.com/vYN0hJ4FF8 — Daniel Trila (@dantrila) June 6, 2021 Luego de haber evacuado toda la gente del edificio, bomberos recorrieron minuciosamente todos los pisos para asegurarse que esté todo en orden. Luego de mas de dos horas el humo persistía, aunque con menor intensidad. El incendio se inició en los conductos de cableados, dedujeron pic.twitter.com/JBuO8a5dkV — Daniel Trila (@dantrila) June 6, 2021 #Dato incendio de cabeado del Holel Park View de Balcarce y 25 de Mayo, desde las 3 hasta las 6 de la mañana trabajaron Bomberos con los móviles 48 y 41, Rescate 43 y 47, SAME 1 y 2, Defensa Civil, Tránsito, CP , PL, CIMOPU... Más fotos: https://t.co/eHaV3rX14r pic.twitter.com/dzl1LKXs66 — Daniel Trila (@dantrila) June 6, 2021 #Ahora informaron que de los dos bomberos internados, intoxicados con humo en el incendio del Holel Park View, uno de ellos fue bajado de terapia a piso y el otro permanece con oxígeno. Esperamos el informe de cuantos civiles fueron evacuados y cuantos trasladados al hospital. pic.twitter.com/DVSN3ggsCZ — Daniel Trila (@dantrila) June 6, 2021 #Dato se recuperan favorablemente los dos bomberos afectados por inhalación de humo en el incendio del Hotel Park View. Gerardo Sosa y Roberto Godoy del Cuartel 37 de #Campana pic.twitter.com/2R7fdYvhkm — Daniel Trila (@dantrila) June 7, 2021

Incendio en Balcarce y 25 de Mayo

