Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PODA Y AGRADECIMIENTO "Vinieron y podaron un poco el árbol peligroso. Muchas gracias a ustedes y al intendente Abella", muestra Juana.



ARREGLO Y AGRADECIMIENTO "Les comunico y les mando fotografía que fue reparada la pérdida de agua de la calle Gismundi. No tengo palabras para agradecer lo que hacen por la comunidad", escribe Alfredo.



UNA PÉRDIDA DE AÑOS "Calle Siri al 2300 (barrio Siderca celeste). Hace varios años tengo una pérdida de agua con varios reclamos a ABSA y no tengo ninguna solución" muestra Juan.

CALLES CON DESAGÜES Y VERDIN #Ahora caída con la moto. En Sívori y Moreno una mujer derrapó con su moto cayendo en el pavimento, llevaba casco colocado. Fue asistida y trasladada por SAME al hospital San José. Presente Comando Patrulla zona 4. pic.twitter.com/WyZkPkCS2O — Daniel Trila (@dantrila) June 7, 2021

8 de Junio de 2021:

Quejas Vecinales

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar