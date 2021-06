P U B L I C







Norma Casella

20 Años brindando amor y esperanza para las personas con discapacidad. 20 años recibiendo amor de ellos y sus familias. 20 años de crecimiento constante. 20 años de logros importantes. Los voluntarios, quienes integramos el Grupo Esperanza, somos los mejores pagos, ya que recibimos como retribución, abrazos infinitos, agradecimientos y por sobre todo puro amor, que en estos tiempos de pandemia extrañamos mucho de ambos lados, ya que nos tenemos que limitar solo a contactos virtuales. Este confinamiento que transitamos por la pandemia no nos detiene. Muy por el contrario, seguimos trabajando y proyectando a lo grande, siempre por el bien de nuestros jóvenes para brindarles más posibilidades de crecimiento e inclusión, con la ayuda del municipio y las empresas que nos acompañan, sin ellos, las grandes cosas, no serían posible, pues como Institución sin fines de lucro, no recibimos ningún subsidio nacional ni provincial. Así festejaremos este aniversario, tirando la casa por la ventana, no con fiestas ni reuniones, pues no se puede, pero sí con nuevos sueños que veremos concretadas durante el año en curso. Anhelamos con todo nuestro corazón ese reencuentro tan ansiado, del compartir los abrazos, los mates, las charlas, los juegos, los bailes, los matinées, las risas, los festejos de cumpleaños, el compañerismo que existe entre todos. Esperamos, si Dios quiere, y con el cuidado de toda la población, esto se haga realidad en un futuro próximo. Feliz de formar parte de esta familia. Feliz de conocer a 80 jóvenes que llenan de amor mi vida. Feliz de pertenecer al equipo de colaboradores y a los cuales agradezco infinitamente su entrega. Hay muchas formas de Discapacidad, la única peligrosa es la de no tener corazón… y eso es lo que sobra en esta gran familia iniciada por Marita y aquellas primeras voluntarias. "Cuando quieras dejar de lado tu sueño comprométete a trabajar en él un día más. Luego una semana, un mes y un año. Te impresionará lo que va a pasar si no te das por vencido." Nick Vujicic. NORMA CASELLA Presidente Comisión Grupo Esperanza

Carta Abierta:

20 Años de Amor y Esperanza

Por Norma Casella

