Como puedes imaginar, las infecciones bacterianas se producen a causa de bacterias, y las virales, a causa de virus. Tal vez, la diferencia más notoria entre las bacterias y los virus reside en que los antibióticos suelen matar las bacterias, pero no son eficaces contra los virus. Bacterias Las bacterias son microorganismos unicelulares que proliferan en muchos tipos de ambientes diferentes. Algunas variedades viven en el frío o en el calor extremos. Otras se alojan en el intestino, donde intervienen en la digestión de los alimentos. La mayoría de las bacterias no son perjudiciales para los seres humanos, pero hay excepciones. Algunas de las infecciones causadas por bacterias son las siguientes: - Amigdalitis estreptocócica - Tuberculosis - Infecciones urinarias El uso inadecuado de los antibióticos ha ayudado a crear enfermedades bacterianas que son resistentes al tratamiento con distintos tipos de antibióticos. Virus Los virus son todavía más pequeños que las bacterias y necesitan huéspedes vivos -como los seres humanos, las plantas o los animales- para multiplicarse. De lo contrario, no pueden sobrevivir. Cuando un virus ingresa al cuerpo, invade algunas de las células, se adueña de la maquinaria celular y la reorienta para producir el virus. Las enfermedades causadas por virus comprenden las siguientes: - Varicela - SIDA - Resfriado común En algunos casos, puede ser difícil determinar si la causa de los síntomas es una bacteria o un virus. Muchas afecciones -como la neumonía, la meningitis y la diarrea- pueden deberse a bacterias o a virus.



Dr. Pritish K. Tosh

Infección: ¿Bacteriana o Viral?

