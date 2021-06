Efemérides del día de la fecha, 8 de Junio

DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS

Establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 63/111, en este día se remarca la importancia de los océanos y se concientiza sobre las consecuencias de la actividad humana en los mismos. El tema de este año es "El océano: vida y medio de subsistencia" y tiene el objetivo de resaltar que los océanos son claves para la vida del planeta y la supervivencia económica de las comunidades: "El océano cubre más del 70% del planeta. Es nuestra fuente de vida y el sustento de la humanidad y de todos los demás organismos de la tierra".

Según la ONU, los océanos producen aproximadamente el 50% del oxígeno del planeta y absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos. Por otra parte, el 90% de las poblaciones de peces grandes están mermadas y el 50% de los arrecifes de coral están destruidos. Sobre esto, el Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó: "A medida que trabajamos para poner fin a la pandemia y reconstruir un mundo mejor, tenemos una oportunidad y una responsabilidad únicas en una generación para corregir nuestra relación con la naturaleza".

VÉLEZ SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL TORNEO CLAUSURA 1993

Hace 28 años, Vélez Sarsfield empataba frente a Estudiantes de La Plata y se consagraba campeón del Torneo Clausura 1993. Así, "El Fortín" ponía fin a 25 años sin títulos puesto que la última vez que había gritado campeón había sido en el Torneo Nacional 1968. El equipo dirigido por Carlos Bianchi e integrado por José Luis Chilavert, Marcelo Gómez, Omar Asad, José Oscar Flores, Carlos Ischia y José Basualdo, debutó venciendo a Deportivo Español 2 a 0 con goles del "Turco" Asad. En el siguiente partido ganaron con el mismo resultado ante San Martín de Tucumán con tantos de Asad y Pico.

Tras empatar con Belgrano de Córdoba y Boca, el equipo volvió a la victoria en la quinta fecha ganándole a Huracán 3 a 0 con goles de "El Turu" Flores (2) y Zárate. La primera derrota fue contra River que logró imponerse 2 a 1 por obra de Carlos Bustos y Rubén Da Silva. A pesar de esto, el conjunto de Bianchi se recuperó rápidamente y, en los siguientes partidos, se sucedieron los triunfos. A lo largo del torneo Vélez ganó 10 partidos, empató 7 y perdió 2. A una fecha de finalizar el mismo, "El Fortín" empató 1 a 1 frente al "Pincha" y salió campeón: "Ese Clausura fue un torneo que nos marcó y donde se hizo el click para Vélez. Es un recuerdo hermoso en lo personal. Veníamos de muchos años de frustraciones […] Y además de salir campeones a partir de ese logro cambió la historia futbolística del club" manifestó Gómez a "Clarín".

SE LANZA "CALIFORNICATION"

Un día como hoy en el año 1999, "Red Hot Chili Peppers" lanzaba su séptimo álbum "Californication". Producido por Rick Rubin e integrado por canciones compuestas por la banda estadounidense, el disco fue uno de los más exitosos del grupo y se destacó con las canciones "Californication", "Around the world", "Road trippin´", "Easily" y "Scar tissue". Acerca de la primera, Anthony Kiedis manifestó: "Va a ser la mejor del disco. Es la mejor letra que he escrito desde hace mucho tiempo".