El partido se jugará desde las 20.00 horas. Scaloni realizaría cuatro variantes en la formación titular y, además, modificaría el esquema táctico. Después del empate frente a Chile en Santiago del Estero, la Selección Argentina cerrará hoy la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial "Qatar 2022" enfrentando como visitante a Colombia. El encuentro se disputará desde las 20.00 (hora argentina) en Barranquilla. El entrenador del combinado nacional, Lionel Scaloni, no confirmó la alineación titular, pero dejó entrever que realizará modificaciones tanto de nombres como tácticas, llevando al equipo a jugar con tres marcadores centrales y dos carrileros. "Cada vez que enfrentamos a un rival buscamos la manera de hacerle daño. Intentamos ser flexibles. Lo del cambio de sistema es una posibilidad real que nos puede servir para contrarrestar al rival y hacer daño. Sabemos que tenemos centrales que lo pueden hacer bien", explicó ayer el DT. Entonces, se estima que ingresarían Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña y Giovani Lo Celso y el dibujo táctico sería 5-3-2, con Montiel y Acuña como carrileros. Y los que dejarían su lugar Juan Foyth, Nicolás Tagliafico, Lucas Ocampos y Ángel Di María respecto al partido ante Ecuador. De esta manera, Argentina formaría esta noche con Emanuel Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Por su parte, Colombia (que llega a este encuentro tras golear 3-0 a Perú como visitante) alistaría a David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo; Mateus Uribe, Wilmar Barrios, Gustavo Cuellas; Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz y Duvan Zapata. En la jornada de hoy también se disputarán los otros cuatro cotejos de la fecha: Ecuador vs Perú (18.00), Venezuela vs Uruguay (19.30), Paraguay vs Brasil (21.30) y Chile vs Bolivia (22.30). Actualmente, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Brasil, 15 puntos; 2) Argentina, 11 puntos; 3) Ecuador, 9 puntos; 4) Paraguay, Uruguay y Colombia, 7 puntos; 7) Chile, 5 puntos; 8) Bolivia, 4 puntos; 9) Venezuela, 3 puntos; 10) Perú, 1 punto.

CON MESSI A LA CABEZA, LA SELECCIÓN SE ENTRENÓ ANOCHE EN BARRANQUILLA BAJO UN DILUVIO. GOLEÓ ALEMANIA En su preparación para la Eurocopa que comenzará el viernes, Alemania aplastó ayer 7-1 a Letonia. En tanto, hoy habrá otros cinco amistosos europeos: Polonia vs Islandia, Hungría vs Irlanda, República Checa vs Albania, España vs Lituania y Francia vs Bulgaria.

Eliminatorias:

Argentina enfrenta a Colombia en Barranquilla

