En el marco de su preparación para los Juegos Olímpicos, el combinado argentino se medirá con Dinamarca desde las 11.00 horas en Marbella. Este martes, la Selección Argentina Sub 23 se enfrentará con Dinamarca en el primer amistoso de su estadía en Marbella, la cual servirá como preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para este encentro, el entrenador Fernando Batista confirmó la siguiente alineación: Jeremías Ledesma; Andrés Herrera, Nehuen Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo; Tomás Belmonte, Martín Payero; Carlos Valenzuela, Thiago Almada, Agustín Urzi; y Ezequiel Ponce. "Cada vez que toca la posibilidad de jugar un amistoso no solo aprovechamos los partidos, sino que aprovechamos cada entrenamiento", comentó ayer el DT de la Sub 23 respecto al trabajo que están realizando en Marbella. Incluso, el viernes, cuando el Seleccionado se enfrente a Arabia Saudita, "Bocha" Batista presentaría un equipo completamente diferente al que jugará hoy para ver en acción a todos los futbolistas que citó en esta oportunidad, pensando en la lista final para Tokio. Argentina debutará en los Juegos ante Australia, el jueves 22 de julio en el Sapporo Dome, por el Grupo C. El domingo 25, enfrentará en el mismo escenario a Egipto. Y cerrará la primera fase ante España, el miércoles 28 en el Saitama Stadium. "Ojalá siempre podamos estar a la altura de lo que representa siempre esta clase de torneos y lo que es representar a Argentina", señaló ayer el DT de cara a la cita olímpica.

LA SELECCIÓN SUB 23 ESTÁ DESARROLLANDO UNA CONCENTRACIÓN DE UNA SEMANA EN MARBELLA.



Fútbol:

Hoy también juega la Selección Sub 23

