El Portuario recibe mañana a Deportivo Paraguayo y el único jugador que arrastra molestias es el mediocampista Rodrigo Martínez. El plantel de Puerto Nuevo realizará hoy su último entrenamiento antes de recibir mañana a Deportivo Paraguayo por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Primera D. Para este partido, que se jugará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, el entrenador Gastón Dearmas espera contar con todos los jugadores a disposición. En ese sentido recuperó a Enzo Ritacco (por una sobrecarga se había perdido el partido con Juventud Unida), pero tiene en duda a Rodrigo Martínez, quien arrastra molestias físicas. Curiosamente, Ritacco fue una de las figuras en el triunfo 2-0 como local sobre Muñiz, encuentro en el que marcó un gol. Su reemplazante ante Juventud Unida fue Martínez, quien también tuvo una gran performance y también convirtió. Así, de no mediar sorpresas, la formación del Auriazul ante el elenco Guaraní sería con Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Enrique Grieger, Mario Godoy, Uriel Huarte; Enzo Ritacco, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Selem Lojda, Antonio Samaniego y Enzo Moreno. Hasta el momento, el Auriazul es el único líder del Torneo Apertura después de sus dos victorias en las dos fechas que se jugaron antes del parate que se dispuso para acompañar las medidas sanitarias del gobierno nacional en el marco de la pandemia de coronavirus. Por su parte, Deportivo Paraguayo igualó 0-0 como visitante con Juventud Unida en la primera fecha y luego cayó 2-1 como local frente a Defensores de Cambaceres. Así, es uno de los cinco equipos que todavía no han ganado y solo han sumado un punto en el campeonato.

RODRIGO MARTÍNEZ FUE TITULAR Y MARCÓ UN GOL EN LA ÚLTIMA VICTORIA DE PUERTO NUEVO. VOLVIÓ EL ASCENSO Después del parate, el fútbol de Ascenso ya está de vuelta. Mientras la 11ª fecha de la Primera Nacional recién se reanudará mañana, ayer se disputó íntegramente la 12ª jornada de la Primera B Metropolitana. Y el regreso le salió redondo a Justo José de Urquiza (22 puntos): le ganó 2-0 a Cañuelas y volvió a la cima del Torneo Apertura gracias al empate de Deportivo Merlo (21), que igualó 0-0 con Los Andes. En tercer lugar quedaron Defensores Unidos (20), que le ganó 1-0 a UAI Urquiza (fue titular el campanense Santiago Prim); y Sacachispas (20), que venció 4-1 a Acassuso (Juan Ignacio Mercier ingresó los últimos 15 minutos en el Lila). Los demás resultados fueron: Colegiales 0-1 San Miguel, Villa San Carlos 1-1 Comunicaciones, Fénix 1-1 Talleres (RE) y Argentino de Quilmes 3-1 Flandria. Hoy, en tanto, se completará la 13ª fecha de la Primera C con los siguientes duelos: Lamadrid vs Luján, Real Pilar vs Deportivo Español, Laferrere vs Sportivo Italiano, Ituzaingó vs Central Córdoba (R) y Argentino (M) vs Excursionistas.

Primera D:

Puerto Nuevo cierra su preparación con una duda

