El Violeta va por su primera victoria de la temporada ante Güemes, líder de la Zona B. El partido se jugará desde las 16.00 horas con arbitraje de Maximiliano Ramírez. Ataliva Schweizer, Cristian Ojeda y Alejandro Gagliardi volverían a la formación titular. El difícil presente que atravesaba Villa Dálmine a mediados de mayo no se ha modificado en cuanto a los números, aunque el parate en el que entró el fútbol para acompañar las medidas sanitarias le dio al plantel un respiro de esa situación y, además, más tiempo de trabajo al entrenador Marcelo Franchini, más allá que no pudo profundizar los trabajos físicos como hubiese deseado en este lapso, aunque sí pudo recuperar a jugadores importantes como Cristian Ojeda y Alejandro Gagliardi. Este contexto precede a la presentación que hará hoy el Violeta en Santiago del Estero, donde enfrentará como visitante a Güemes de Santiago del Estero, líder de la Zona B de la Primera Nacional. Y de alguna manera permite renovar las expectativas respecto a la posibilidad de alcanzar la primera victoria de la temporada, a pesar de lo complejo que asoma el compromiso. El partido, correspondiente a la 11ª fecha de la Primera Nacional, se jugará desde las 16 horas en el estadio Arturo Miranda de Santiago del Estero, con arbitraje de Maximiliano Ramírez, quien estará acompañado de los asistentes José Castelli y Daiana Milone y del cuarto árbitro Nelson Bejas. Para este encuentro, Franchini mantendría el esquema 5-3-2 que utilizó en el último partido como local frente a Almagro, aunque realizaría tres cambios en la alineación: Ataliva Schweizer volvería a ser el volante central; Cristian Ojeda ocuparía el lugar de Germán Díaz; y Alejandro Gagliardi reemplazaría al lesionado Luciano Vázquez. Así, el equipo de nuestra ciudad formaría hoy con Emanuel Bilbao; Facundo Lando, Maximiliano Pollacchi, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Fernando Bersano; Laureano Tello, Ataliva Schweizer, Cristian Ojeda; Alejandro Gagliardi y Sergio Sosa. La nómina de convocados para el primer enfrentamiento ante Güemes (no hay duelos previos en el historial) se completa con Ezequiel Navarro Montoya, Santiago Moyano, Franco Flores, Facundo Rizzi, Germán Díaz, Franco Costantino, Leandro Larrea, Lucas Cajes y Juan Cruz Franzoni. Ya instalados en Santiago del Estero, los 20 jugadores y el cuerpo técnico desarrollaron ayer por la tarde un último entrenamiento, en el estadio de Vélez de San Ramón que cedió sus instalaciones. Por el lado de Güemes, más allá que el parate le interrumpió su buen andar (en su última presentación le ganó 2-1 como visitante a San Martín de San Juan), le permitió al director técnico Pablo Martel recuperar al atacante David Romero, quien había sufrido una distensión de bíceps femoral con edema en su pierna derecha. En consecuencia, el equipo santiagueño repetiría la misma formación que presentó en la 10ª fecha frente al Santo sanjuanino. Es decir: Julio Salvá; Juan Salas, Gabriel Fernández, Nahuel Zárate, Gonzalo Lucero; Lucas Algozino, Nicolás Juárez, Pablo López, Nicolás Barrientos; Claudio Vega y David Romero. Hasta el momento, el Violeta acumula seis empates y cuatro derrotas en diez presentaciones. Por ello se ubica en el último lugar de la Zona B con apenas 6 puntos. En la otra punta de la tabla aparece Güemes, que acumula 21 unidades producto de seis triunfos, tres empates y solo una caída en sus diez encuentros. Esos números marcan las claras diferencias que existieron entre uno y otro equipo en estas primeras diez fechas (los santiagueños marcaron 14 goles; Villa Dálmine apenas 2). Por eso, en Mitre y Puccini se ilusionan con que el parate de tres semanas haya servido para modificar realidades y que, hoy, al menos hoy, el último sorprenda al primero.



CRISTIAN OJEDA SUPERÓ SU LESIÓN Y HOY PODRÍA RETORNAR A LA TITULARIDAD. EL PROGRAMA DE LA REANUDACIÓN La 11ª fecha de la Primera Nacional comenzó el viernes 21 de mayo, cuando Quilmes venció 2-1 como local a Mitre de Santiago del Estero. Así, el programa de esta jornada para esta Zona A se estará reanudando hoy con el duelo entre Gimnasia de Mendoza y San Martín de Tucumán (21.10 horas; TyC Sports). En tanto, mañana jueves se medirán: Deportivo Maipú vs Chacarita (15.00), Deportivo Riestra vs Belgrano de Córdoba (15.00), Tigre vs Estudiantes de Buenos Aires (18.00; TyC Sports), Estudiantes de Río Cuarto vs Almirante Brown (18.00) y Agropecuario vs Atlanta (20.10). La fecha de la Zona A se cerrará el viernes con el encuentro entre Temperley y Nueva Chicago (18.00; TyC Sports). En cambio, la 11ª fecha de la Zona B no llegó a comenzar antes del parate y los nueve partidos que la conforman se dividieron esta semana en tres por día. Así, hoy juegan: Tristán Suárez vs Guillermo Brown de Puerto Madryn (15.00), Instituto vs Independiente Rivadavia (15.30; TyC Sports) y Güemes vs Villa Dálmine (16.00). Mañana lo harán: Gimnasia de Jujuy vs Atlético de Rafaela (14.00), Deportivo Morón vs San Martín de San Juan (15.00) y Santamarina vs Defensores de Belgrano (15.00). Finalmente, el viernes se medirán: Ferro Carril Oeste vs Brown de Adrogué (14.00; TyC Sports), Almagro vs San Telmo (15.30) y All Boys vs Barracas Central (16.00; TyC Sports). CONFIRMADO ANTE MORÓN Luego de su presentación de esta tarde en Santiago del Estero, el plantel Violeta regresará a Campana y comenzará a trabajar con vistas a su próximo compromiso, que ya tiene día y horario confirmado: por la 12ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, Villa Dálmine recibirá a Deportivo Morón el próximo jueves 17 desde las 14.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini.

Primera Nacional:

Después del parate, Villa Dálmine busca dar la sorpresa en Santiago del Estero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar