Desde las 15.30 horas, el Auriazul buscará su tercer triunfo consecutivo en el inicio del Torneo Apertura. Vuelve Enzo Ritacco en el mediocampo. No hay dos sin tres, dicen. Y si bien aquellas dos victorias iniciales de Puerto Nuevo en este Torneo Apertura de la Primera D han quedado ya demasiado lejos, están ahí, en la estadística que muestra al equipo de nuestra ciudad como único líder de la categoría con puntaje perfecto. Y por esa senda quiere continuar el Portuario, que esta tarde recibe a Deportivo Paraguayo por la tercera fecha. Para los dirigidos por Gastón Dearmas, la reanudación del certamen será este miércoles desde las 15.30 horas, como local, en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, donde debutó con victoria 2-0 sobre Muñiz. En ese encuentro, el primer gol Portuario lo anotó Enzo Ritacco, quien hoy volvería a la formación titular después de haberse perdido la victoria 3-2 como visitante frente a Juventud Unida por una sobrecarga muscular. Quien dejará la formación titular respecto a aquel último encuentro será justamente quien lo había reemplazado: Rodrigo Martínez arrastra molestias físicas y no será de la partida frente a Deportivo Paraguayo. Entonces, los once que dispondrá Dearmas esta tarde serán: Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Enrique Grieger, Mario Godoy, Uriel Huarte; Kevin Redondo; Selem Lojda, Enzo Ritacco, Ezequiel Ramón, Enzo Moreno; y Antonio Samaniego. Por su parte, el Guaraní llegará a Campana en busca de su primera victoria del Torneo Apertura: en el debut igualó sin goles ante Juventud Unida y luego perdió 2-1 con Defensores de Cambaceres. Por ello, es uno de los cinco equipos que comparte la parte baja de la tabla de posiciones con apenas una unidad en su haber. FECHA 3 Esta jornada en la que se reanuda la temporada de la Primera D se disputará íntegramente hoy. Los otros cinco encuentros se jugarán también desde las 15.30 horas y serán: Defensores de Cambaceres vs Argentino de Rosario, Liniers vs Centro Español, Yupanqui vs Central Ballester, Lugano vs Muñiz y Sportivo Barracas vs Juventud Unida. El líder del Torneo Apertura es Puerto Nuevo con 6 puntos, mientras los escoltas son Defensores de Cambaceres, Yupanqui y Central Ballester, con 4 unidades cada uno.



EL PORTUARIO REPETIRÍA LA FORMACIÓN QUE UTILIZÓ EN SU DEBUT COMO LOCAL, EN LA VICTORIA 2-0 SOBRE MUÑIZ. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 40. En 39 partidos, Puerto Nuevo ganó 17 veces y Deportivo Paraguayo logró 15 victorias. Empataron en 7 oportunidades. El Portuario convirtió 49 goles, mientras el Guaraní marcó 48. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 19 partidos, el elenco campanense venció en 11 (28 goles) y Paraguayo, en 5 (17 goles). Empataron 3 veces COMO LOCAL PARAGUAYO. En 20 juegos, el conjunto Guaraní ganó 10 (31 goles) y Puerto Nuevo venció en 6 ocasiones (21 goles). Igualaron 4 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El sábado 8 de febrero de 2020, por la 1ª fecha del Torneo Clausura de la Primera D 2019/20, Deportivo Paraguayo se impuso 1-0 con gol de Nery Olmedo. EL ULTIMO TRIUNFO LOCAL. El domingo 28 de abril de 2019, por la 28ª fecha del Campeonato 2018/19 de la Primera D, Puerto Nuevo goleó 3-0 con tantos de Orlando Sosa, Nazareno Gómez y Carlos Tapia. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula dos partidos sin ganar ante Deportivo Paraguayo, que se impuso en los últimos dos enfrentamientos entre ambos. MÁXIMOS GOLEADORES: Juan Pablo Martínez y Orlando Sosa convirtieron 3 tantos por el lado Portuario; mientras Alcides Miranda Moreira anotó 5 para el conjunto Guaraní y es el máximo artillero del historia. Además, Ángel Alejandro Rizzone y el mítico panameño Julio César Dely Valdés marcaron 3 cada uno.

Primera D:

Puerto Nuevo recibe a Paraguayo con la ilusión de estirar su gran arranque

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar