En una propuesta virtual de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura, los educadores abordaron de manera virtual los nuevos desafíos que generó la pandemia junto al diputado bonaerense y ex subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Siciliano. El Municipio - a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura- puso en marcha un nuevo ciclo de charlas educativas, para abordar los nuevos escenarios que se presentan en materia educativa que impuso esta pandemia. Para dar inicio a esta propuesta, directivos y docentes de gestión pública y privada participaron de un importante conversatorio educativo denominado "Enseñanzas y oportunidades a partir de la pandemia". Mediante la plataforma Meet, los educadores abordaron los nuevos desafíos que generó la pandemia junto al diputado bonaerense y ex subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Siciliano. De la actividad virtual, participó junto a los docentes y directivos, muy activamente, la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio, Elisa Abella. "El objetivo de este programa es generar un espacio de reflexión sobre la diversidad de las consecuencias de las diferentes medidas educativas, cómo sobrellevar su impacto y cómo plantear la educación posterior a la pandemia", explicó la funcionaria sobre esta propuesta. Satisfecho con el resultado que arrojó el conversatorio, Siciliano indicó que los mas importante fue "bucear en la renovación de los contenidos curriculares y las posibilidades de resolución que plantean estos interrogantes".

La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella, participó activamente de la actividad virtual.





El conversatorio virtual estuvo a cargo del diputado bonaerense y ex subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Siciliano.



Docentes y directivos participaron de un conversatorio sobre educación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar