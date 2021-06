Vecinos se asesoraron sobre Determinación de Capacidad Jurídica en Discapacidad Intelectual y/o Mental

Este lunes se llevó adelante la charla virtual impulsada por la Dirección de Discapacidad. La Dra. Mariana Quinteros explicó de manera clara y precisa un tema que es de permanente consulta y suele causar mucha incertidumbre. La Dirección de Discapacidad del Municipio llevó adelante con total éxito la charla virtual sobre "Determinación de Capacidad Jurídica en Discapacidad Intelectual y/o Mental", El encuentro se transmitió en vivo a través del Facebook oficial de la Municipalidad y contó con la presentación de la titular de la mencionada dirección, Margara Pons, y la disertación de Mariana Quinteros, quien es subdirectora de Legales de la Secretaría de Salud. "Fue un encuentro muy fructífero porque permitió explicar en forma clara y precisa un tema que es de permanente consulta y genera mucha incertidumbre y miedo", remarcó Pons al concluir la charla. Sobre este proceso –que anteriormente se llamaba Curatela- explicó que se busca garantizar que no se vulneren los derechos de las personas. Seguidamente, la Dra. Quinteros destacó que la "determinación de la capacidad jurídica lleva a pensar qué actos de la vida jurídica puede realizar una persona con discapacidad y cuáles no" y que no se trata de una "medida restrictiva sino de protección de los derechos de las personas". A partir de las preguntas realizadas por los vecinos, además, detalló que este proceso lo puede iniciar tanto el propio interesado como el cónyuge, convivientes, parientes hasta el cuarto grado y bien los parientes afines hasta el segundo grado, e incluso, el Ministerio Público. En otro tramo, Quinteros explicó que la decisión que toma el Juez sobre la determinación tiene en cuenta una entrevista personal y un informe interdisciplinario que emitirán oportunamente psicólogos, psiquiatras, médicos, entre otros profesionales convocados. "Con este proceso se busca una sentencia que va a determinar o la incapacidad de una persona y el nombramiento de un curador o la restricción de la discapacidad jurídica de una persona y el nombramiento de uno o más apoyos", aclaró e indicó que "esas restricciones son siempre de carácter excepcional, por un tiempo definido". Asimismo, informó que las personas tienen derecho a un patrocinio legal -sea propio o del Estado- y siempre tienen que estar informadas del procedimiento judicial. Por último, explicó que para que estas sentencias tengan efecto deben inscribirse en el Registro Civil acompañando el Acta de Nacimiento. "Este es un sistema muy proteccionista, que otorga libertades. Es un sistema que vino a cambiar para bien un ordenamiento jurídico muy cerrado. La Curatela daba una sentencia de vida absoluta, no se podía rever ni morigerarse. Ahora es todo lo contrario lo que da más tranquilidad a la familia. Es un proceso sujeto a revisión constante atento a que se busca proteger la persona con discapacidad", enfatizó. Hacia el final, Margara Pons invitó a la comunidad a acercarse o contactarse con la Dirección de Discapacidad para informarse más sobre éste u otros procesos judiciales. Los interesados podrán hacerlo a través del WhatsApp 15 660798 o vía mail discapacidadmcampana@gmail.com. También a través del teléfono 448012 de lunes a viernes de 8 a 14.

La charla se transmitió en vivo por el facebook de la Municipalidad.



Vecinos se asesoraron sobre Determinación de Capacidad Jurídica en Discapacidad Intelectual y/o Mental

