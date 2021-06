Aduaneros realizaron un paro de 7 horas en todas las delegaciones del país

La medida de fuerza fue para reclamar que sean incorporados en el plan de vacunación contra el COVID-19. Ayer de 10 a 17 horas no hubo actividades en las oficinas dependientes de la Aduana Campana. Los aduaneros llevaron a cabo este martes un paro nacional de 7 horas de duración para reclamar que sean incorporados como prioritarios en el plan de vacunación que lleva adelante el gobierno nacional. La medida de fuerza, decidida por el Sindicato único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) afectó a todas las dependencias aduaneras del país incluida la de nuestra ciudad, tercera en importancia. "Estamos de paro con una adhesión del 90 por ciento prácticamente porque no conseguimos que nos vacunen por COVID", comentó Paula Irazabal, delegada del gremio regional. La sindicalista señaló que los aduaneros fueron declarados personal esencial "desde el primer día de la pandemia" y que por ende "la Aduana nunca paró de trabajar" en áreas operativas y controlando el comercio exterior, a pesar que en Campana solo 20 de los 180 trabajadores están inmunizados, según precisó en diálogo con Campana 360. "Estamos incluidos en el plan de vacunación pero las vacunas no aparecen", dijo, en referencia a un compromiso que el Ministerio de Salud de Nación había adoptado con el gremio y que todavía no se concretó. De 10 a 17 horas, este martes la Aduana de Campana permaneció sin actividades, por lo que también se vieron afectadas las oficinas "secas" de Mercedes, Chivilcoy y todos los puertos de la Hidrovía. "Son zonas primarias aduaneras y si no estamos ejerciendo el control, claramente tienen que estar cerradas", comentó Irazabal. Para la delegada, los aduaneros deben inmunizarse contra el COVID porque reciben "camiones de Chile, de Bolivia, de Brasil, estamos manipulando mercadería permanentemente, hay atención al público y estamos muy expuestos". "Necesitamos la vacunas para cuidarnos, tenemos muchos compañeros enfermos, internados y también que han fallecido. Estamos muy preocupados", concluyó.

De 10 a 17 horas, este martes la Aduana de Campana permaneció sin actividades.



Aduaneros realizaron un paro de 7 horas en todas las delegaciones del país

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar