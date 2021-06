La concejal del Pj-Frente de Todos, Romina Carrizo, se refirió a los nuevos proyectos de modificación de índices urbanísticos impulsados por el Ejecutivo local. "No es posible planificar a espaldas de los campanenses como se pretende hacer con el sector de Cardales", aseguró. La Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, se refirió a la polémica generada por nuevos desarrollos inmobiliarios que tendrían lugar en sector campanense lindero con Los Cardales, y donde los vecinos advierten, se modificaría sensiblemente la traza rural, en una zona donde además, se presentan varias deficiencias en cuanto a servicios. "Todas estas propuestas deben impulsar oportunidades de acceso a la vivienda con la participación de nuestros vecinos y vecinas, no es posible planificar espaldas de los campanenses como se pretende hacer con el sector de Cardales" aseguró la edil justicialista, quien expresó que "hay acciones del Estado, como los que contempla la Ley Provincial de Hábitat, que pueden facilitar determinados cambios de zonificación o de índices urbanísticos, generando grandes beneficios a los propietarios privados. Porque gracias a esas acciones se produce un aumento sustancial del valor de mercado de los inmuebles afectados". En este sentido, Carrizo consideró que "resulta fundamental que el Estado recupere una pequeña parte de esas mayores rentas para favorecer a la población que sufre la falta de acceso a la vivienda, como las mujeres víctimas de violencia o sostén de hogar y demás vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad". Respecto a lo que ocurre en la zona de Cardales, "hay dos proyectos. Uno que tramita en el Departamento deliberativo, denominado Cardales Chico, cuyo proyecto de ordenanza fue remitido por el Ejecutivo no contemplando compensación alguna a la comunidad por los mayores beneficios de los nuevos usos. Y por otro lado, una propuesta enviada al Consejo Urbano Ambiental (no concretada aún como proyecto de ordenanza) que pretende incorporar nuevos destinos sobre las parcelas frentistas que van desde el kilómetro 7,6 hasta el límite con Exaltación de la Cruz". Para finalizar la Dra. Carrizo expresó: "Es el momento de articular proyectos de acceso a la vivienda para la población vulnerable y trabajar junto a los vecinos y vecinas de la zona de Cardales para fortalecer sus servicios públicos, previo a cualquier nueva gran urbanización que tenga más incidencia sobre los mismos".





Romina Carrizo:

"Impulsamos nuevas oportunidades de acceso a la vivienda con la participación de los vecinos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar