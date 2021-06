La actividad metalúrgica creció 51,8 % interanual

El dato surge al comparar los dos últimos meses de abril. Sin embargo, respecto a marzo de 2021 la actividad cayó 4,4%. En abril, la actividad metalúrgica presentó un aumento del 51,8% en términos interanuales. El fuerte aumento se debe a la baja base de comparación dado que en abril del año pasado un universo de empresas metalúrgicas no estaban habilitadas a producir. Sin embargo, la actividad registró una caída de 4,4% si se compara con marzo de 2021. La baja en términos mensuales estuvo impulsada principalmente por el rubro de autopartes, en línea con lo que sucedió con la fabricación de vehículos. De esta manera, la actividad metalúrgica se encuentra por encima de los niveles registrados entre fines de 2019 y principios de 2020, pero debajo de los niveles que había a comienzos de 2019 Los datos fueron elaborados por el Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA, la institución que nuclea a todas las industrias metalúrgicas del país. En línea con el promedio general, las provincias registraron incrementos interanuales en su actividad metalúrgica. Entre ellas, Córdoba (66,2%), Entre Ríos (55,6%) y Santa Fe (50,9%) fueron las que presentaron mayores aumentos. Por otro lado, las provincias más afectadas durante el año pasado, Buenos Aires (+44,8%) y Mendoza (+29,4%), no logran recuperar lo perdido durante el 2020 y se mantienen por debajo de los niveles de 2019. En las subregiones de Buenos Aires, el AMBA presentó un aumento de 45,2% interanual, mientras que en el interior de la provincia el crecimiento fue de 42,8% en relación con abril de 2020. A nivel sectorial, también se registró una recuperación entre los principales rubros. En abril, el sector que presentó el mayor aumento en su nivel de producción fue Fundición (+63,4%). Este aumento se explica principalmente por la baja base de comparación dado que el rubro de Fundición fue uno de los rubros metalúrgicos que experimentó las mayores contracciones en los últimos años. Por otro lado, los rubros de Equipamiento médico (+10,7%), Equipos y aparatos eléctricos (+43,7%) y Bienes de capital (51,5%) también presentaron aumentos en sus niveles de actividad, pero aún no logran recuperar los niveles previos a la pandemia. El sector de Autopartes (+31,6%) mantiene un crecimiento interanual, pero registró una disminución si se compara con marzo de 2021. Los sectores de Maquinaria agrícola (+51,0%) y Carrocerías y remolques (+61,2%) continúan con una tendencia de crecimiento presentando fuertes incrementos interanuales. Respecto al índice de empleo, en abril el nivel registró un aumento de 4,0% con relación al mismo mes de 2020 y acumula un crecimiento de 2,1% en lo que va del año. El 25% de las empresas redujo las horas extras y el 11% debió reducir la jornada laboral.

Los datos fueron elaborados por el Departamento de Estudios Económicos de ADIMRA, la institución que nuclea a todas las industrias metalúrgicas del país.



La actividad metalúrgica creció 51,8 % interanual

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar