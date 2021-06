Provincia no adelantará la reapertura de las paritarias con estatales y docentes

Así lo confirmó la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec. Reconoció que el costo de vida "resultó más alto que lo esperado" en relación a la inflación acumulada hasta abril. Desde el Gobierno provincial confirmaron que no se adelantarán las discusiones paritarias de docentes y estatales bonaerenses, en contra del pedido de gremios de acelerar el pago de aumentos para ganarle a la inflación. Así lo anunció la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, quien aseguró que la Provincia "está monitoreando en forma constante precios y salarios" pero se negó a reabrir la paritaria con los gremios que lo reclamaron. Sin embargo, la funcionaria provincial reconoció que el costo de vida "resultó más alto que lo esperado" en relación a la inflación acumulada hasta abril, que escaló a un 17,4% y se prevé un número alto también para mayo. "Tenemos que tener un poco más de información para ver qué hacemos", sostuvo la Ministra y recordó que docentes y estatales tendrán una cuota del aumento por paritaria que se pagará en julio. En ese sentido, la funcionaria bonaerense agregó que "no hay datos suficientes para tomar la decisión" de reabrir la paritaria, tal como solicitaron desde la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba). De esta forma, Ruiz Malec adelantó que la administración provincial, a cargo del Gobernador Axel Kicillof, no planea sentarse a discutir salarios nuevamente, a pesar de que el índice inflacionario que elabora mes a mes el Indec establece una preocupación para los trabajadores. En ese aspecto, la Ministra sostuvo que esperarán a que se cumpla la segunda etapa de la paritaria, con el pago del aumento previsto para julio, y así contrastar esos dos primeros tramos del incremento con la inflación. Cabe destacar, que el Gobierno provincial y los gremios estatales acordaron en marzo pasado una mejora salarial en tres tramos del 34%, con vigencia hasta septiembre, y se pautó para noviembre la reapertura paritaria. En sí, los aumentos para trabajadores estatales se repartieron en un 14% para marzo, un 9% para julio y un 11% para septiembre. Es decir que el salario en el primer semestre de 2021 solo aumentó un 14% respecto de 2020 mientras que la inflación a abril ya fue del 17,4%. Esta semana, la titular de la FEB, Mirtha Petrocini, reclamó la reapertura de las comisiones técnicas paritarias al considerar que "los indicadores inflacionarios están por sobre los del acuerdo salarial". "Es necesario que la provincia de Buenos Aires reabra las comisiones técnicas paritarias, ya que los indicadores inflacionarios están por sobre los del acuerdo salarial", enfatizó la gremialista en ese sentido. En esa línea, Petrocini puntualizó que los docentes llevan "cobrados un 14,1% de acuerdo paritario 2021" cuando "el acumulado de inflación de abril fue del 17,4%", por lo que, de base, estarían tres puntos por debajo. "Sin contar la proyección de mayo que la conoceremos en el transcurso de este mes y recién en agosto incorporaríamos una nueva suma del acuerdo", añadió la titular de la FEB respecto a la pérdida del poder adquisitivo de los docentes.

