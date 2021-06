El aguinaldo está a la vuelta de la esquina, es probable que muchos ya tengan pensado que van a comprar con él, sin embargo, es importante que al momento de recibirlo tomes la decisión de no gastarlo, ya que es mucho mejor ponerlo a trabajar en un instrumento de inversión. Invertir es, en simples palabras, poner a trabajar el dinero, procurando obtener una ganancia en el futuro. Es importante no confundir la inversión con el ahorro, ya que el mero ahorro se ve deteriorado por el paso del tiempo, es decir, sufre el fenómeno de la inflación, en cambio, la inversión te permitirá multiplicar ese dinero. A continuación, te presentamos algunas opciones para invertir tu aguinaldo. La primera opción debe ser pensar en el aguinaldo como una muy buena oportunidad para deshacernos de las deudas que tienen altas tasas de interés, ya que, por lo general, las tasas de tarjetas de crédito o préstamos bancarios suelen ser muy elevadas y es difícil que existan inversiones que superen las mismas, este tipo de deudas son sumamente peligrosas y si las dejamos durar en el tiempo pueden crecer como una bola de nieve interminable. Posibilidades de inversión para hacer rendir el aguinaldo Si no tenés deudas o ya las dejaste atrás, es una buena oportunidad para empezar a invertir en La bolsa. 1) La primera alternativa para perfiles más conservadores puede ser un Fondo Común de Inversión, actualmente existen muchos fondos e instrumentos donde invertir que se ajustan, no sólo al perfil del inversor, sino también a la cantidad de dinero del que se dispone. Hay innumerables alternativas, desde fondos de renta fija hasta alternativas con renta variable, también existen fondos que permiten invertir en dólares. Por otro lado, para perfiles más moderados, se encuentran las cauciones bursátiles. 2) Las cauciones son una inversión muy similar al plazo fijo, pero dentro de la bolsa de valores, la principal ventaja es la liquidez, ya que pueden realizarse de corto plazo dándonos la posibilidad de generar interés compuesto, es decir, intereses sobre intereses. 3) Si aumentamos un poco más el nivel de riesgo, existe una muy buena alternativa conocida como Cedears, estos son Certificados de depósito que representan acciones de la bolsa extranjera, pero en los que se puede invertir desde la bolsa local y con pesos argentinos. Lo que hace interesante al CEDEAR como una forma de inversión, es que, al estar vinculado al tipo de cambio, su valor sube cuando lo hace el dólar, es decir, que frente a un fuerte movimiento del tipo de cambio estaríamos cubiertos con nuestra inversión. Sin embargo, dado que se comportan como acciones, es importante para el inversor conservador desarrollar estrategias que le permita gestionar los riesgos de la mejor manera posible, es por esto que es recomendable diversificar. 4) Por otra parte, para perfiles más arriesgados y aguinaldos más elevados, está la opción de invertir en acciones extranjeras en forma directa, siendo la bolsa norteamericana la más común. Podemos hacerlo desde un bróker extranjero o desde un bróker local que oficie de puente, desde aquí nos escapamos del riesgo argentino y nuestras posibilidades aumentan considerablemente. Las opciones de inversión van desde la renta fija en dólares, como por ejemplo bonos corporativos o desarrollos inmobiliarios en los principales países del mundo, o renta variable, como empresas tecnológicas, del sector financiero o de consumo.*Abogado y Analista técnico de mercados financieros. Creador de la Academia Sé diferente @sediferente.ok Fuente: https://www.perfil.com/

Aguinaldo:

Consejos de un especialista con 5 alternativas para "poner a trabajar el dinero"

